Opel Crossland, multimedialità al top e sicurezza garantita

A bordo di nuovo Opel Crossland salgono una serie di tecnologie volte a facilitare la vita degli occupanti. Conducente e passeggeri possono beneficiare di sistemi infotainment che arrivano a comprendere la Radio Multimedia IntelliLink con schermo touch a colori da 7 pollici ed il top di gamma Multimedia Navi IntelliLink con schermo touch a colori da 8 pollici, entrambe con accesso Usb, comandi al volante e connettività bluetooth. Le unità multimediali sono compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto, offrendo gli esclusivi servizi 'OpelConnect' e Live Navigation.

Multimedialità da riferimento quindi, che si affianca all'efficacia dei sistemi autonomi di assistenza Adas, in grado di coprire il capitolo sicurezza in maniera esaustiva. Ne fanno parte la frenata automatica d'emergenza con rilevamento vetture e pedoni, il rilevamento stanchezza, il riconoscimento dei segnali stradali e l'allerta per il mantenimento della corsia, oltre a molti altri elementi.

I fari adattivi Full Led riescono a garantire eccellente visibilità al buio con fascio largo e profondo e una luce chiara, riducendo, al contempo, i consumi di energia e le emissioni. Inoltre adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante, confermando come Opel Crossland presenti dotazioni precedentemente riservate a modelli di segmento superiore.

Il tutto, con la possibilità di scegliere tra motori ad elevata efficienza ed in linea con le più recenti Norme Euro 6d. Le proposte benzina offrono il moderno 3 cilindri 1.2 in differenti potenze: 83 CV (61 kW) in versione aspirata, mentre i 110 CV (81 kW) oppure 130 CV (96 kW) sono sovralimentati. Il 1.5 Diesel 4 cilindri viene invece proposto con 110 CV (73 kW) oppure 120 CV (88 kW). Quest'ultimo è disponibile con cambio automatico AT6, offerto in opzione anche per il motore benzina da 130 CV.

Con un listino che esordisce dai 20.850 euro della variante benzina da 83 CV, nuovo Opel Crossland vuole soddisfare differenti preferenze in termini di allestimento e dotazione.

Ecco quindi Opel Crossland Edition a rappresentare l'accessibilità alla gamma, comunque con una dotazione completa e concreta.

Con Opel Crossland Elegance è caratterizzato da un design elegante che si riconosce nella definizione, con alla base cerchi in lega da 16" Silver, cromature esterne, piastre anteriore e posteriore cromate. Nell'abitacolo il climatizzatore diventa automatico bi-zona, ed il sedile del guidatore è certificato AGR.

Opel Crossland GS Line punta invece alla dinamicità, come dimostrano i cerchi in lega da 16" Black e la cornice superiore dei finestrini di colore rosso, per un netto contrasto con il tetto in colore nero. Anche con questo allestimento il guidatore beneficia del sedile AGR.

Il 'top di gamma' è riservato ad Ultimate, in cui la dotazione arriva ad includere i fari adattivi a Led, la selleria in tessuto Alcantara con regolazioni AGR per entrambi i sedili anteriori e il quadro strumenti digitale, affiancato dal navigatore satellitare con mappa europea.