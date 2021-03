Vita da camper, 5 regole per un viaggio sicuro e confortevole

C'è chi lo sceglie per le vacanze e chi ne fa un uso quotidiano, una sorta di casa viaggiante su quattro ruote, in piena libertà. Il camper offre infatti tutto ciò che serve per viaggiare e abitare. Assocamp, associazione nazionale operatori veicoli ricreazionali e articoli per campeggio, propone una serie di consigli per chi intende noleggiare un mezzo motorhome. Per noleggiare un camper tra le cinque regole fondamentali la prima riguarda i documenti.



Occorre infatti verificare sempre che la propria patente sia valida, portare con sé tutto quanto sottoscritto e consegnato dal concessionario: il contratto di noleggio con dati completi, RC e carta di circolazione, assicurazione, che indichino espressamente che si tratta di veicolo "in locazione senza conducente" come previsto dal Codice della strada (art.84) e carte d'identità o passaporti regolari per tutti gli occupanti.



In movimento, i passeggeri in camper devono stare seduti con le cinture allacciate e i bambini ben posizionati e assicurati ai seggiolini a norma di legge. Su camper a noleggio, possono essere consentiti gli animali di piccola e media taglia ma questa possibilità va verificata con il centro di noleggio. Per quanto riguarda la sosta, questa può avvenire solo dove consentita (art.185). Ai neofiti il consiglio è quello di appoggiarsi a strutture organizzate come i campeggi e aree di sosta attrezzate. Secondo i dati forniti dal CISET (Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia) i turisti che hanno visitato l'Italia a bordo di un camper o di una caravan nel 2017 hanno generato circa 56 milioni di pernottamenti in campeggi e aree di sosta per un fatturato complessivo intorno ai 2,6 miliardi di euro.



Numeri che fanno di questo fenomeno una fetta molto interessante del rilancio economico del Paese.