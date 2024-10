Audi apre gli ordini per la nuova A6 e-tron

Ordini aperti per Audi A6 e-tron, il secondo modello della casa di Ingolstadt realizzato sulla piattaforma PPE, che arriverà negli showroom dei quattro anelli nel corso del primo trimestre 2025 con un listino che parte da 74.500 euro per l'Audi A6 Sportback e-tron performance e da 77.000 euro per l'Audi A6 Avant e-tron performance. Mentre le rispettive declinazioni sportive, ovvero l'Audi S6 Sportback e-tron quattro e l'Audi S6 Avant e-tron quattro, hanno prezzi di partenza, rispettivamente, di 99.500 euro e 102.000 euro. Proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition, presenta una dotazione che include, già dal primo livello di allestimento, l'Audi virtual cockpit plus, il display curvo MMI con tecnologia OLED, l'infotainment MMI experience Plus corredato della navigazione MMI plus con MMI touch, oltre al climatizzatore automatico a tre zone, all'Audi phone box per la ricarica induttiva dello smartphone ed alla smartphone interface tramite Apple Car Play o Android Auto.

La variante long range sportback, spinta da un solo motore elettrico da 381 CV e con la trazione posteriore vanta un'autonomia di 756 km;; la versione sportiva S6, invece, che attraverso due motori elettrici eroga 551 CV e può fregiarsi della trazione integrale, garantisce una percorrenza di 675 km nella configurazione Sportback, e di 647 in quella Avant.

Inoltre, grazie alla capacità di accettare una potenza di ricarica in DC di 270 kW, l'Audi A6 e-tron recupera l'energia per percorrere 310 km in dieci minuti e ricarica la batteria da 94,9 kWh dal 10% all'80% in 21 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA