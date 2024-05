Ecobonus Maxus si aggiunge agli ecoincentivi statali

Grazie agli Ecoincentivi statali, i veicoli commerciali Maxus rilanciano con il Bonus Green e fino a 33.000 euro di incentivo per chi acquista un veicolo elettrico. eDeliver9, il veicolo commerciale di medio-grandi dimensioni e 100% elettrico, è disponibile con sette configurazioni in base alla tipologia (Van o Chassis Cab) e viene offerto con un prezzo di partenza di 39.352 euro, con 16.000 euro di rottamazione e 17.000 euro di incentivi della Rete Koelliker Work, per un totale di 33.000 euro di ecobonus Maxus.

eDeliver7, il furgone elettrico che unisce aerodinamica, sostenibilità e design, con l’arrivo degli ecoincentivi statali ha un prezzo di partenza di 26.990 euro, con 16.000 euro di rottamazione e 4.395 euro di incentivi della Rete Koelliker Work, per un totale di 20.395 euro di ecobonus Maxus. Non poteva mancare all'appello degli incentivi eDeliver3, pensato per essere agile e pratico per un cliente che ha bisogno di muoversi nel traffico urbano. eD3 viene offerto con un prezzo di partenza di 21.950 euro, con 12.000 euro di rottamazione e 6.116 euro di incentivi della Rete Koelliker Work, per un totale di 18.116 euro di ecobonus Maxus.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA