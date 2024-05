Veicoli commerciali Stellantis puntano sulle promozioni

Grazie alle promozioni del Gruppo Stellantis e agli eco incentivi statali, l'intera gamma dei veicoli commerciali dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, beneficia ora di nuove condizioni di acquisto.

Le offerte si rivolgono ad una gamma completa e recentemente rinnovata di veicoli commerciali, compatti, medi e grandi per i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, disponibili anche nella versione 100% elettrica di seconda generazione e con un portafoglio di tecnologie rinnovate e connesse.

In particolare, l'offerta di Stellantis si concentra sul rinnovo del parco circolante italiano dei veicoli commerciali.

In caso di rottamazione, infatti, l'offerta prevede di rafforzare gli incentivi statali con un beneficio medio per il cliente di 450 euro, 600 euro e 1.500 euro rispettivamente per i furgoni piccoli (Fiat Doblò, Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner), medi (Fiat Scudo, Citroën Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert) e grandi (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano, Peugeot Boxer).

L'iniziativa nasce dalla volontà di Stellantis di rendere protagonista la sua gamma dei veicoli commerciali nel mondo del trasporto professionale, che sta cambiando anche alla luce della transizione energetica in atto e che gli eco incentivi statali mirano ad accompagnare e velocizzare.



