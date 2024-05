Volkswagen: la nuova ID.3 Pro S rientra negli ecoincentivi

La gamma della nuova Volkswagen ID.3 si arricchisce della versione Pro S con batteria da 77 kWh, che rientra nella soglia degli ecoincentivi ed è ordinabile a partire da 42.490 euro; la variante Edition Plus, invece, comporta un esborso ulteriore di 1.000 euro.

Esteticamente, la nuova ID.3 Pro S offre i cerchi in lega Sanya Black con superficie diamantata da 20 pollici di serie, mentre l'abitacolo passa dall'omologazione a 4 posti a quella a 5 posti, anche per la Pro S Edition Plus, e sfoggia il nuovo infotainment MIB4 con schermo touch da 12,9 pollici che si avvale degli slider touch illuminati sotto allo schermo per rendere più semplice la regolazione al buio del volume e della temperatura. Inoltre, sulla vettura è integrato il nuovo assistente vocale IDA, ed il pulsante delle frecce di emergenza è stato inserito fra le bocchette centrali della climatizzazione. Cambia anche il volante multifunzione con una nuova configurazione dei tasti più semplice e intuitiva, e la la leva selettrice del cambio è stata spostata sulla destra del piantone dello sterzo, come sulle altre ID.

Sfruttando il nuovo Software 5.0, poi, è possibile attivare la function on demand "Performance Upgrade" con cui il cliente può aumentare la potenza massima di 20kW, anche per un tempo limitato, acquistando l'upgrade direttamente nell'In-Car shop dell'infotainment. Così, la ID.3 Pro S, che eroga 150 kW, ovvero 204 CV, di serie, può arrivare a 170 kW, precisamente a quota 231 CV, migliorando l'accelerazione da 0 a 100 km/h che può essere coperta in un tempo di 7,1 secondi.

Per quanto riguarda l'autonomia combinata nel ciclo WLTP, invece, la ID.3 Pro S promette di percorrere fino a 557 chilometri, e la batteria da 77 kWh accetta una potenza massima di ricarica in corrente continua di 175 kW. Infine, con la Wellness App, una nuova funzionalità, sviluppata per aumentare il benessere durante la guida o durante le pause, la compatta tedesca 100% elettrica si prende cura del guidatore utilizzando l'illuminazione ambientale, il suono, e l'aria condizionata. Nella fase di lancio saranno disponibili le modalità benessere denominate, rispettivamente, Fresh Up, Calm Down e Power Break. Queste possono anche essere personalizzate aggiungendo una playlist Spotify al posto del suono preprogrammato.



