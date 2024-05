Škoda: la gamma cresce con la nuova unità PHEV

Novità importanti a livello di motorizzazioni nella gamma dei nuovi modelli Škoda, con le nuove Kodiaq e Superb, che si arricchiscono dell'unità 1.5 TSI plug-in hybrid di seconda generazione.

Si tratta di una power unit che offre un'autonomia elettrica superiore ai 100 km, presenta una potenza di sistema di 204 CV ed una coppia combinata di 350 Nm, mentre il motore elettrico, integrato nel cambio DSG a 6 rapporti, è alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 25,7 kWh, che può essere ricaricata in corrente continua fino a 50 kW di potenza, per passare dal 10% all'80% dell'energia disponibile in 25 minuti. Per quanto riguarda i numeri dinamici, la nuova Superb 1.5 TSI PHEV tocca una velocità massima di 220 km/h, dove consentito, e scatta da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. I consumi dichiarati, nel ciclo combinato WLTP min-max sono di 0,4-0,5 l/100 km e le emissioni di CO2 min-max si attestano tra gli 8 e gli 11 gr/km. L'autonomia puramente elettrica min-max omologata, inoltre, è di 112-134 km. Il nuovo Kodiaq, invece, disponibile come plug-in hybrid unicamente nella configurazione a 5 posti, raggiunge una velocità massima di 210 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, i suoi consumi nel ciclo combinato WLTP min-max non subiscono variazioni rispetto alla nuova Superb, mentre le emissioni di CO2 min-max sono pari a 9-12 gr/km.

Cambia, di poco, anche l'autonomia puramente elettrica dichiarata, che è compresa tra i 110 ed i 123 km. A livello di listino, Škoda Superb e Kodiaq PHEV hanno prezzi che partono, rispettivamente, da 50.750 euro per Superb (versione Selection) e da 48.800 euro per Kodiaq con lo stesso allestimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA