DFSK punta sull'impianto Gpl offerto fino al 30 giugno

China Car Company, l'importatore e distributore ufficiale in Italia dei modelli DFSK, ha presentato la campagna promozionale 'Con o senza cambia tutto. Tranne il prezzo. L'impianto Gpl te lo regaliamo noi". Su tutta la gamma DFSK, infatti, fino al prossimo 30 giugno 2024 l'impianto Gpl sarà incluso nel prezzo.

I clienti potranno scegliere Glory 500, Glory 580 e Glory IX5 con impianto Gpl incluso, allo stesso prezzo delle versioni a benzina. L'offerta comprende l'impianto Gpl, l'installazione e il collaudo inclusi nel prezzo, in collaborazione con i concessionari ufficiali DFSK che aderiscono alla promozione.

Il cliente alla ricerca di consumi e costi d'esercizio limitati, potrà quindi disporre di una vettura DFSK Glory (500, 580 o IX5) nella versione bifuel a doppia alimentazione, benzina e Gpl, senza dover pagare il costo dell'impianto, solitamente disponibile come optional.

L'impianto Gpl scelto da DFSK è 'made in Italy', realizzato dall'azienda specializzata Landi Renzo, specializzata nel settore e con oltre 60 anni di esperienza.

L'offerta è valida sui modelli DFSK Glory 500, crossover compatto e allo stesso tempo spazioso con abitabilità per 5 persone, Glory 580 con i suoi 7 posti che permettono di unire i vantaggi di un'auto familiare premium e di un veicolo ecologico, oltre che su DFSK Glory IX5, il più sportiveggiante della gamma.

Prezzi a partire da 17988 euro per Glori 500 con cambio manuale.





