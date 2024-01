Dr Automobiles partner esclusiva prodotti Baic per l'Europa

Nell'ambito degli importanti programmi e alla luce dell'accordo, siglato lo scorso luglio, di partnership industriale esclusiva per l'Europa con Baic Motor Corporation Ltd, l'azienda molisana ha diffuso una nota emessa in Cina dalla Baic International Development. E' la consociata interamente controllata da Baic Motor Corporation Ltd e che si occupa della vendita di veicoli a marchio Baic nei mercati esteri, L'azienda cinese vuole informare gli automobilisti italiani e i potenziali clienti del brand che "Baic International non ha alcun legame o partnership con la Cmc Srl- Cirelli Motor Company". L'azienda è "venuta a conoscenza che Cmc Srl ha promosso i prodotti Baic sotto un nome diverso e senza la nostra autorizzazione". E precisa di "non avere autorizzato alcuna attività del genere".

Baic International, per garantire assieme a Dr Automobiles che "i consumatori e tutte le parti interessate siano consapevoli di questa situazione e che i loro diritti e interessi siano tutelati" informa di aver già comunicato a Cmc Srl di interrompere immediatamente qualsiasi attività relativa ai veicoli prodotti da Baic".

