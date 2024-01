Jeep: porte aperte sabato 27 e domenica 28 gennaio

Porte aperte per gli showroom Jeep italiani nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio, quando sarà possibile conoscere più da vicino la tecnologia e-Hybrid; la gamma di Suv 4xe Plug-In Hybrid, e la Jeep Avenger, il primo Suv 100% elettrico del marchio. Nello specifico la power unit e-Hybrid, di cui possono essere dotate Renegade e Compass, offre 130 CV e 240 Nm di coppia massima, ed è in grado di fornire una propulsione completamente elettrica all'avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio. La motorizzazione Plug-In Hybrid proposta su Renegade e Compass 4xe, che associa un propulsore 1.3 turbobenzina da 130 o 180 CV a un'unità elettrica con differenziale integrato, da 60 CV e 250 Nm, per una potenza complessiva di 190 o 240 CV, promette migliori performance in fuoristrada, grazie all'elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e per la possibilità di regolarla con estrema precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa. Il motore elettrico da 400 Volt, di nuova generazione, montato sull'Avenger 100% elettrica, eroga 156 cavalli, e 260 Nm di coppia massima, mentre la nuova batteria da 54 kWh, offre 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano. Negli stessi giorni ci sarà la possibilità di sfruttare la cosiddetta "freedom of choice", di Jeep, che, oltre ad proporre incentivi su tutti i Suv del brand, consente di scegliere qualsiasi motorizzazione, elettrica, termica, o ibrida, versando la medesima rata su tutte le versioni. Infatti, volendo proporre un esempio, la Jeep Renegade può essere acquistata sia nella versione benzina, che in quella ibrida (e-Hybrid), o ibrida ricaricabile (4xe), mediante una rata di 199 euro al mese, sfruttando un finanziamento Stellantis Financial Services.

