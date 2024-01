Tesla Model Y diventa più accessibile

Tesla accelera la transizione energetica nel 2024 riducendo tempi e costi di produzione, e rendendo le sue vetture più accessibili, come dimostra il listino della Model Y nella variante rear wheel drive che, aderendo agli incentivi, adesso ha un prezzo d'accesso per il mercato italiano di 42.690 euro.

Il Suv 100% elettrico, attualmente in lizza per il titolo di auto più venduta nel Vecchio Continente nel 2023, rispecchia le esigenze di diversi automobilisti europei, e può contare su oltre 14.000 Supercharged Tesla sul territorio europeo. Con un crescita produttiva del 35% ed un incremento delle consegne, a livello globale, del 38%, il brand ha chiuso un 2023 positivo, nel quale sono triplicate le immatricolazioni sul mercato italiano, e che ha visto la Model Y divenire la vettura più venduta in Danimarca in un solo anno, battendo un record risalente al 1986.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA