Con Qomodo riparazioni auto anche se si è a corto di budget

Auto nuova, una piccola distrazione alla guida nell'entusiasmo dell'acquisto appena effettuato ed ecco il botto. Con le vetture di oggi fra fari a Led, airbag e carrozzeria è un attimo far venire il mal di testa anche al fortunato guidatore uscito illeso da un incidente con colpa. Se, poi, l'acquisto è stato fatto azzerando le riserve economiche familiari e per risparmiare qualche centinaia di euro si è rinunciato all'assicurazione Kasko, allora sono davvero dolori.

Come fare a pagare il conto salatissimo dei danni? Al classico prestito di un amico, alla rateizzazione in banca, si affianca oggi il "Ripara ora, paga dopo", un nuovo strumento finanziario a tasso zero, messo a punto da Qomodo, società fondata nel 2023 che opera nel settore automotive.

Come funziona questo nuovo servizio lo spiega Gianluca Cocco, Ceo e co-fondatore dell'azienda: "Qomodo - chiarisce - è una piattaforma di incasso concepita per agevolare concessionari, gommisti, carrozzerie e officine meccaniche nella gestione delle entrate. La 'dashboard' centralizzata consente agli utenti di monitorare diversi aspetti delle vendite, inclusi gli incassi giornalieri, settimanali o mensili, lo scontrino medio e i trend di vendita".

Il servizio proposto è rivolto a tutti i proprietari o utilizzatori di veicoli, residenti in Italia. "Il finanziamento massimo - chiarisce - è di 5.000 euro. La flessibilità è offerta anche a coloro che hanno finanziamenti in corso per l'auto e un mutuo, poiché miriamo a essere inclusivi nelle spese importanti delle famiglie".

Qomodo che poggia su una base di 34,5 milioni di euro di finanziamenti assicurati - sottolineano dalla sede milanese - da Fasanara Capital e sostenuto da altri fondi nazionali e internazionali, offre anche una serie di altri servizi dedicati all'automotive, come sottolinea Gaetano De Maio, l'altro co-fondatore dell'azienda e responsabile della sua gestione operativa. "Il nostro focus principale è sul 'Compra Ora, Paga Dopo', mentre aspirano a diventare un autentico partner di incasso offrendo servizi come il 'Point of Sale' e il pagamento tramite link. L'obiettivo a lungo termine è evolversi in un ecosistema digitale, con una vasta gamma di servizi amministrativo-finanziari per gli esercenti".

Il tutto, puntualizza De Maio, con vantaggi sia per gli operatori sia per gli automobilisti: "I benefici per gli esercenti includono un incasso sicuro, l'aumento dello scontrino medio e l'attrazione di nuova clientela. Il servizio offre ai clienti la flessibilità di dilazionare i pagamenti, consentendo vendite più consistenti e promuovendo la fedeltà del cliente.

Per gli automobilisti, l'obiettivo principale è fornire un servizio di rateizzazione mirato alle spese emergenziali. Gli automobilisti possono utilizzare il servizio in situazioni di emergenza, consentendo loro di dilazionare i pagamenti per interventi di riparazione in comode rate mensili".



