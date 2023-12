Al via gli ordini di Renault Scenic E-Tech Electric

Partono oggi gli ordini della nuova Renault Scenic E-Tech Electric, il C-Suv della casa transalpina prodotto nello stabilimento Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, le cui consegne inizieranno nella primavera del 2024.

Disponibile in 4 livelli di allestimento, denominati, rispettivamente, evolution, techno, iconic ed esprit Alpine, la Scenic E-Tech Electric può avere una batteria da 60 kWh, che promette 430 km di autonomia nel ciclo WLTP e, dalla variante techno, un pacco batteria da 87 kWh che consente una percorrenza di 625 km nel ciclo WLTP. Il prezzo parte dai 40.050 euro della versione evolution da 170 CV con batteria da 60 kWh, ed arriva ai 50.450 euro della iconic da 220 CV con batteria da 87 kWh; mentre la versione techno, con il medesimo pacco batteria e la stessa potenza, ha un costo di 47.250 euro. La esprit Alpine con lo stesso corredo tecnico, a livello di batteria e powertrain, ha un prezzo di 49.050 euro. La dotazione di serie è ricca già dalla versione d'accesso, la evolution, che offre accessori come la pompa di calore, la strumentazione digitale da 12 pollici e lo schermo touch per il sistema multimediale OpenR da 9 pollici, oltre alla retrocamera, ai sensori di parcheggio posteriori, al cruise control adattivo con funzione stop & go, ed altro ancora.

