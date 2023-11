Volkswagen apre le prevendite della nuova T-Cross

Sono state aperte ufficialmente le prevendite in Italia della nuova Volkswagen T-Cross che, al momento del lancio, sarà offerta con le motorizzazioni 1.0 TSI da 95 e 115 CV, ed il cui listino parte da 26.200 euro. L'inizio delle consegne è previsto per il primo trimestre del 2024, nel frattempo è possibile scegliere tra 3 allestimenti, denominati, rispettivamente, Life, Style, ed R-Line, e tra 3 nuovi colori in gamma, che rispondono ai nomi di Grape Yellow, Clear Blue, e Kings Red, gli ultimi 2 dei quali metallizzati.

Il B-Suv della casa di Wolfsburg, oltre a nuove firme luminose a LED, che caratterizzano il frontale e la vista posteriore, ha beneficiato di un aggiornamento che ha incrementato la qualità delle finiture nell'abitacolo, sfruttando materiali morbidi, e dell'implementazione della digitalizzazione attraverso il Digital Cockpit proposto nelle varianti da 8 pollici per l'allestimento Life, e da 10,25 pollici nelle versioni Style ed R-Line.



Completano il quadro, l'App-Connect wireless, di serie già dall'allestimento Life; una nuova integrazione dello schermo dell'infotainment sulla plancia (da 8 pollici di serie e da 9,2 pollici in opzione); ed il nuovo volante multifunzione. In Italia, inoltre, la nuova T-Cross è equipaggiata, a partire dall'allestimento Life, con il Travel Assist per un migliore controllo longitudinale e laterale del veicolo. La dotazione, già dalla versione d'ingresso alla gamma, presenta i fari a LED, i gruppi ottici posteriori a LED, il Dynamic Road Sign Display, la strumentazione digitale da 8 pollici, il sistema di infotainment predisposto alla navigazione con schermo touch flottante da 8 pollici, l'integrazione smartphone App-Connect wireless per Android Auto ed Apple CarPlay, le interfacce USB-C e il Park Assist anteriore e posteriore; oltre ai cerchi in lega Nottingham da 16 pollici; al Front Assist con frenata di emergenza, ed al Travel Assist composto dal cruise control adattivo e dall'assistente al mantenimento di corsia.

Infine, per il nostro mercato, è disponibile il Tech Pack, abbinabile a tutti gli allestimenti, e con un vantaggio cliente superiore al 30%. Quest'ultimo, proposto ad 800 euro, è comprensivo di retrocamera, apertura porte ed avviamento senza chiave, e climatizzatore automatico bizona.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA