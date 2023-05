Al via la campagna promozionale Spoticar Days

Un mese di sconti per il maggio di Spoticar, che lancia la campagna Spoticar Days. Si svolge infatti nel mese di maggio la prima campagna promozionale del marchio di veicoli usati del Gruppo Stellantis, che offre ai clienti uno sconto di mille euro su una selezione di vetture.

L'offerta sarà disponibile presso i punti vendita della rete Spoticar e sul sito www.spoticar.it, dove gli utenti troveranno una sezione in home page e una pagina dedicata. L'iniziativa prevede anche una presenza nelle radio nazionali e web, con uno spot dedicato. A questo, si aggiungono le creatività pensate per implementare i piani digital, social e Crm, oltre ai materiali realizzati per dealer, a supporto delle attività locali.

Grazie all'appartenenza al gruppo Stellantis che riunisce i marchi Abarth, Fiat, Citroën, Jeep, Opel e Peugeot, la rete Spoticar è in grado di offrire anche un'ampia scelta di auto ibride ed elettriche di tutti i brand. In Italia, Spoticar può contare su una vetrina online con circa 13mila veicoli, tra auto e veicoli commerciali e sulla presenza di oltre 200 concessionarie su tutto il territorio (di cui si prevede un'ulteriore crescita nel 2023).