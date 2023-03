Citroën apre anche i giorni festivi con Domenica On

Citroën Italia ha presentato il nuovo servizio da remoto 'Domenica On' , che consente di avvalersi di un consulente di vendita dedicato anche nei giorni festivi. Non sarà quindi un bot che simula una comunicazione a gestire le comunicazioni dei papabili acquirenti nei giorni festivi, ma un vero e proprio consulente pronto a rispondere a qualunque domanda.

Per la prima volta Citroën mette a disposizione una squadra di consulenti specializzati e reperibili anche la domenica, giorno in cui normalmente le concessionarie sono chiuse. Per incontrarli basterà accedere al sito citroen.it e seguire le indicazioni sul servizio oppure è disponibile il numero di telefono dedicato 02- 44412662. In entrambi i casi, si avrà la certezza di trovare un esperto in carne ed ossa capace di guidare l'utente alla scoperta dell'intera gamma del marchio francese, tra promozioni e scelta del modello. Inoltre, sarà possibile prenotare un test drive presso la concessionaria preferita.

Questo nuovo servizio sviluppa le potenzialità della digitalizzazione e dell'e-commerce, attraverso il quale oltre 8.000 clienti italiani nello scorso anno, hanno effettuato l'acquisto della loro nuova Citroën. Il successo del percorso cliente totalmente digitale deriva all'esperienza di successo di Citroën Ami 100% ëlectric che si svolge attraverso un percorso 100 % online.

Inoltre, di recente, il programma si è arricchito del servizio Citroën B Parts che permette di accedere facilmente ai ricambi originali provenienti da veicoli fuori uso a prezzi competitivi, senza sorprese, garantiti dal costruttore e disponibili per essere montati dal cliente o all'interno della rete Citroën.