Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 Cv, anche versione Ice per Italia

Jeep Avenger, recente modello elettrico proclamato Car of the Year 2023, debutta in Italia in una esclusiva versione 'tradizionale' con l'efficiente motore turbo benzina 1.2 GSE T3 da 100 Cv e 205 Nm.

Si tratta di un'evoluzione marchiata Jeep del tre cilindri turbo PSA PureTech che all'interno di Stellantis viene già utilizzato - con sigla EB2ADTD - anche dai suv e crossover su piattaforma CMP e cioè la Citroen C4, DS 3, la Peugeot 2008 e la Opel Mokka. Lo scatto 0-100 km/h viene realizzato in 10,6 secondi. Il consumo Wltp è di 5,6 - 5,5 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 126-124 g/km.

Avenger è il primo modello Jeep a trazione anteriore che propone di serie le funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control per garantire - anche grazie all'altezza libera da terra di 200 mm, e agli angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 20 e 32 gradi - un comportamento off-road raramente riscontrabile in questo segmento. Questa versione ICE Jeep Avenger, che al pari dell'allestimento Bev correttamente rientra nella filosofia di 'libertà concentrata' (concentrated freedom), offre un conveniente rapporto fra prezzi e contenuti, declinata nei 3 allestimenti Longitude, Altitude e Summit (Avenger è solo full electric), tutti ricchi di funzioni e facilmente configurabili grazie a una strategia semplice e intuitiva.

La versione Longitude, oltre ai contenuti di Avenger 'base' (solo elettrica) e cioè i fari full-Led. Il Cruise Control e il Lane Keep Assist, la radio da 10,25 pollici e un cluster digitale completo da 7 pollici aggiunge i cerchi in lega da 16 pollici, le maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain e i servizi connessi di serie.

Avenger Altitude combina livelli superiori di eleganza e confort e offre cerchi in lega da 17 pollici, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile, che si abbinano perfettamente alla fascia argentata della plancia e agli accenti argentati degli interni. Di serie anche i sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25 pollici e il portellone posteriore elettrico.

Il top di gamma è rappresentato dalla Avenger Summit che include cerchi in lega da 18 pollici, fari e luci posteriori full-Led, portellone posteriore elettrico handsfree e funzione Passive Entry. In abitacolo spiccano lo specchietto retrovisore auto oscurante, la luce ambiente multicolore, la fascia colorata del cruscotto e il caricatore wireless.

Presenti anche il Blind Spot Monitoring e tecnologie Adas all'avanguardia con guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore con vista dall'alto simile a quella di un drone.

Fino al 28 febbraio Jeep Avenger Altitude 1.2 Turbo 100 Cv - che ha un prezzo di listino di 25.300 euro - viene proposta in promo a 23.300 euro. Con anticipo di 7.340 euro il finanziamento FCA Bank ha una durata di 49 mesi (prima rata a 30 giorni) e 48 rate mensili di 199 euro. (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro a rata). Il programma prevede per Jeep Avenger Altitude 1.2 Turbo 100 Cv un valore garantito futuro - pari alla rata finale residua - di 13.149,26 euro. TAN fisso 5,95% - TAEG 7,71%.