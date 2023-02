Audi RS 4 Avant e RS 5, a listino i pacchetti competition

Le sportive Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 si avvicinano alla pista con i nuovi pacchetti competition e competition plus, ora disponibili nei listini delle casa dei quattro anelli.

Entrambi i kit condividono l'incremento della velocità massima da 280 km/h o, in opzione, a 290 km/h. Le modifiche includono l'upgrade software per l'elettronica del cambio tiptronic a otto rapporti, per garantire tempi d'innesto ridotti. Interventi software anche per la centralina del motore, volti a garantire un erogazione più pronta del V6 2.9 TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm di coppia.



Audi RS 4 Avant competition pack scatta così da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi: un tempo migliore di 2 decimi rispetto alla versione di serie. 0-100 km/h in 3,8 secondi per Audi RS 5 competition pack, anch'essa più veloce (di un decimo) dello standard.

Anche l'impianto di scarico sportivo RS con terminali in nero opaco viene condiviso dai due pacchetti, che prevedono anche la rinuncia ad una parte dei materiali fonoassorbenti per un alleggerimento vettura di 8 chilogrammi. Audi RS 4 Avant competition pack si attesta a 1.745 kg, mentre Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback competition pack fermano l'ago della bilancia a, rispettivamente, 1.685 e 1.720 kg. La configurazione più estrema competition plus include nuovi ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. L'altezza da terra delle vetture si riduce di 10 mm rispetto alle versioni RS standard ma è possibile ribassare ulteriormente l'assetto di 10 mm agendo sulle ghiere.

Quanto alla trazione integrale permanente quattro, il differenziale centrale autobloccante beneficia di un setting volto a privilegiare la ripartizione della spinta al retrotreno.

Nuova taratura, anch'essa inclusa nel pack competition plus, per il differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell'agilità della vettura.

L'incremento delle prestazioni viene bilanciato dalla presenza, di serie per le varianti competition plus, dei freni carboceramici anteriori con pinze di colore rosso: complici il software ABS specifico e la disponibilità, a richiesta, degli pneumatici ultra high performance Pirelli P Zero Corsa, riducono sino a 2 metri lo spazio d'arresto viaggiando a 100 km/h.

Infine, per i due kit finiture estetiche esclusive e cerchi da 20 pollici dedicati. Il pacchetto competition è proposto a 9.900 euro. La variante più estrema competition plus è disponibile a 22.500 euro per Audi RS 5 Coupé, 24.250 euro per Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 Sportback.