Jaguar Land Rover con BNP Paribas per servizi finanziamento

Jaguar Land Rover ha annunciato nell'ambito dell'alleanza strategica avviata nel febbraio 2022 con il partner BNP Paribas il lancio di un pacchetto di nuovi servizi di finanziamento della mobilità in nove mercati europei.

Questa prima fase del processo che il Gruppo Indo-britannico Jaguar Land Rover realizzerà per ridefinire l'offerta dei nuovi prodotti ai futuri clienti - come parte della strategia 'Reimagine' - è supportata da servizi che sono già disponibili in Germania, Italia, Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo. Da oggi sarà possibile offrire connettività end-to-end senza interruzioni e i clienti potranno vivere un'esperienza personalizzata di lusso moderno dal web allo showroom della concessionaria.

I clienti di Jaguar Land Rover e la rete di concessionari partner avranno ora accesso a condizioni competitive su un'ampia gamma di assicurazioni, servizi e soluzioni di finanziamento al dettaglio, nonché finanziamenti all'ingrosso.

L'offerta retail comprende prodotti quali mutui tradizionali, affitto a riscatto, leasing, rateizzazione, assicurazioni e altri servizi. BNP Paribas sfrutta l'esperienza nei servizi e prodotti di mobilità del suo dipartimento Corporate e Institutional Banking..

È il caso di ciò che fa BNP Paribas Personal Finance supportando la fornitura di servizi di finanziamento all'ingrosso, prestito al dettaglio e leasing finanziario. O ancora di Arval che fornisce servizi di noleggio e gestione flotte e di Floa che eroga servizi di pagamento rateale. Infine di BNP Paribas Cardif a cui competono i prodotti e i servizi in ambito assicurativo.

"Vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti e servizi di lusso moderni - ha commentato François Dossa, executive director of strategy and sustainability di Jaguar Land Rover - Il lancio che stiamo annunciando insieme al nostro partner strategico europeo BNP Paribas è il primo passo verso il raggiungimento del lusso moderno finanziatori ai nostri clienti in nove diversi mercati, quindi ne siamo molto entusiasti".

A sua volta Thierry Laborde, chief operating officer di BNP Paribas, ha aggiunto che "questa partnership a lungo termine con Jaguar Land Rover nasce dal successo della nostra collaborazione in aree di competenza complementari, che attribuiscono grande importanza alla sostenibilità e all'innovazione nel business, per offrire il migliore servizio a clienti e dealer. BNP Paribas prende l'efficienza del suo modello One Bank come punto di riferimento per impegnarsi a creare un servizio realmente integrato che copra ogni tipo di esigenza di finanziamento in termini di mobilità in nove mercati strategici d'Europa".