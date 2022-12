Aperti gli ordini per Audi RS 6 Avant e RS 7 performance

Audi ha ufficializzato l'apertura degli ordini per le versioni performance di RS 6 Avant e RS 7 Sportback, le più potenti e veloci di sempre.

Entrambe vengono spinte dall'iconico motore V8 4.0 TFSI biturbo, capace di erogare 30 CV e 50 Nm in più rispetto alla configurazione standard. La potenza massima cresce così da 600 a 630 CV e la coppia passa da 800 a 850 Nm. Sia la Wagon che la berlina-coupè scattano da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, contro i 3,6 secondi delle versioni standard. Un forte contributo alle prestazioni da supercar arrova dal cambio automatico tiptronic a otto rapporti, forte d'innesti più rapidi rispetto allo standard, l'ottimizzazione del software di gestione della centralina motore, che assicura risposte all'acceleratore ancora più immediate, e la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante.

Si tratta di un dispositivo più leggero e compatto rispetto ad Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback. I rivestimenti insonorizzanti di spessore ridotto garantiscono un sound più travolgente ed un alleggerimento di 8 chilogrammi che contribuisce al peso a vuoto di 2.075 chilogrammi per la Avant e 2.065 chilogrammi per la Sportback. Le due versioni performance montano di serie il pacchetto dynamic (in opzione sulle versioni standard) che prevede l'innalzamento della velocità massima da 250 a 280 km/h, lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser.

A richiesta è disponibile il pacchetto dynamic plus che porta la velocità massima a 305 km/h e include l'impianto di scarico RS oltre ai freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm. Per chi non si accontenta, al top dell'offerta il pacchetto dynamic race prevede, quale alternativa alle sospensioni pneumatiche adattive di serie, l'assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC). Il sistema, che porta in dote la compensazione integrata del rollio e del beccheggio, si avvale di molle in acciaio e ammortizzatori con tre diverse tarature. Audi RS 6 Avant performance e Audi RS 7 Sportback performance raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del secondo trimestre del 2023 con prezzi, rispettivamente, a partire da 148.900 euro e da 155.300 euro.