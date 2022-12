Audi Freedom, anche gli accessori a noleggio

Forte del consenso sempre in crescita registrato dalle formule alternative all'acquisto, Audi ha deciso di estendere il noleggio anche agli accessori.

Con il lancio di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, la casa dei quattro anelli ha lanciato nuove offerte finanziarie volte alla massima flessibilità. Alle soluzioni di acquisto tradizionali e alla formula Audi Value si è affiancata un'evoluzione radicale del noleggio. La Casa dei quattro anelli è l'unico car maker premium a proporre il noleggio degli accessori. La possibilità di affitto, attiva sull'intero territorio nazionale e denominata "Noleggio Accessori Freedom", consente ai clienti di godere di una vasta gamma di prodotti senza il vincolo dell'acquisto.

Prodotti che spaziano dalle soluzioni di trasporto, specie per le attrezzature sportive, al comfort e alla protezione dei veicoli, dalla valorizzazione dello stile delle vetture alla comunicazione, sino a soddisfare le esigenze delle famiglie. In occasione della stagione invernale, sono particolarmente rappresentativi dell'offerta di noleggio il box e il portasci da tetto, disponibili in abbinamento alle barre portacarico in lega leggera qualora queste ultime non siano già in dotazione alla vettura. Tutti i dispositivi esterni sono corredati di chiusura antifurto.