Una settimana di offerte 'connesse' per Mini e Bmw

Una settimana di offerte per i clienti Bmw e Mini che potranno beneficiare della ConnectedDrive Week. Quest'anno i clienti Bmw non sono però gli unici che possono aspettarsi offerte speciali in questi giorni, fino al 30 novembre, perché per la prima volta anche Mini partecipa alla popolare campagna. Per tutta la settimana entrambi i marchi presenteranno offerte su una varietà di servizi e funzioni digitali, che possono essere aggiunti al veicolo nel negozio online Bmw e Mini.

Dopo il successo degli anni passati, quest'anno 25 mercati partecipano alla campagna. Attraverso il Bmw ConnectedDrive Store i clienti riceveranno offerte specifiche per il mercato sui pacchetti Bmw Connected Booster e servizi digitali come Map Update, Apple CarPlay, che integra le funzionalità dell'iPhone nel veicolo, o Real Time Traffic Information per informazioni in tempo reale su l'attuale situazione del traffico.

Per la prima volta, quest'anno, anche Mini offre sconti specifici sui pacchetti Mini Connected e altri servizi digitali.

Le offerte includono Connected Navigation e Mini Remote Services, che consentono l'accesso remoto al veicolo tramite l'app Mini.