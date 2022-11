Audi Q8 e-tron, aperti gli ordini del Suv elettrico

Audi ha avviato la prevendita di Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron, eredi del modello capostipite della gamma a zero emissioni che oggi conta 8 modelli. Il rinnovamento, iniziato dalla sigla, ha introdotto dotazioni di serie più sofisticate per quanto riguarda l'assetto, in aggiunta ad un miglioramento sostanziale in termini di autonomia. La percorrenza massima cresce sino a oltre 150 chilometri, per toccare un range massimo di 600 chilometri. In prevendita ci sono le versioni Audi Q8, Suv e Sportback, siglate 50 e-tron quattro e 55 e-tron quattro, che precedono le future declinazioni sportive S. Entrambe si avvalgono della trazione integrale quattro elettrica e di due motori a zero emissioni.

Nel caso della variante d'ingresso, il powertrain eroga 340 CV in modalità boost e una coppia massima di 664 Nm. Valori superiori di 27 CV e 124 Nm rispetto alla precedente generazione, cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi: 8 decimi più veloce. Cresce anche l'autonomia WLTP che ora raggiunge i 491 chilometri per la variante SUV (+150 km), i 504 chilometri per la versione Sportback (+153 km). Entrambe raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del mese di marzo 2023. I prezzi di Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro partono rispettivamente da 79.900 euro e 82.200 euro. Per le versioni 55 e-tron quattro in configurazione SUV e Sportback si parte da 89.900 euro e da 92.200 euro.