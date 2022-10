Mercedes Classe A e Classe B: i prezzi dei model year 2023

Dopo aver presentato il restyling ad inizio ottobre, Mercedes-Benz ha comunicato allestimenti e prezzi ufficiali dei suoi modelli di accesso, Classe A e Classe B. Entrambe presentano ritocchi estetici concentrati soprattutto nel frontale, oltre a beneficiare di un upgrade tecnologico che spazia dagli adas alla connettività, passando dal sistema multimediale MBUX. Gli interni sono stati rivisti anche in funzione dell'infotainment, integrato con i protocolli wireless Apple Carplay o Android Auto, e gestibile dai due schermi da 10"25 o uno da 7" e il secondo da 10.25 pollici. Le motorizzazioni condivise sono quelle a benzina mild-hybrid 48 V.



da 136 a 224 cavalli. Le versione ibride plug-in montano una batteria ad alta tensione ulteriormente migliorata per incrementare l'autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. I motori Diesel in gamma sono 4 cilindri da 116 a 190 cavalli. La sola Classe A è disponibile anche nella versione AMG: A35 4Matic e A45s 4Matic+ rispettivamente con 306 e 421 cavalli. La Classe A è disponibile in Italia in sette allestimenti, con prezzi che partono da 35.120 euro per la A 180 Automatic Executive nella versione hatchback e da 35.986 euro per la sedan. Sette gli allestimenti anche per la Classe B, proposta al prezzo di partenza da 36.950 euro per la B 180 Automatic.