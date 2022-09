Jeep Web Week, weekend di sconti per gli acquisti online

Un'offerta particolare per premiare la parte di clientela Jeep più connessa e tecnologia. Fino a lunedì 26 settembre, infatti, il codice promozionale Webweek permetterà di accedere ad una promozione a chiunque decida di acquistare una Jeep Renegade o Compass, collegandosi al sito jeep-official.it.

La promozione sull''acquisto online prevede la vernice in omaggio, metallizzata o pastello. Una iniziativa perfetta nella tempistica, considerando che mai come quest'anno i risultati commerciali hanno sottolineato la centralità delle vendite on line. Ogni mese centinaia di clienti hanno infatti scelto di acquistare il proprio nuovo Suv Jeep sulla piattaforma digitale.

In questo nuovo processo è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell'assistenza durante l'esperienza d'utilizzo. Allo stesso modo, i dealer sono pronti ad assistere direttamente chiunque voglia aderire alla Jeep Web Week. Soluzioni integrate e innovative, letteralmente decollate negli ultimi anni che hanno rivoluzionato il rapporto tra le case automobilistiche e la loro clientela.