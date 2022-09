Peugeot, al via i test drive della gamma elettrificata

Scoprire vantaggi e caratteristiche delle auto elettrificate, da conoscere al meglio per sfruttarne adeguatamente le caratteristiche. In questa direzione punta il progetto di Peugeot chiamato Exclusive test drive. Permette ai clienti (o potenziali tali) la possibilità di ritagliarsi un test drive su misura su una vettura elettrificata Peugeot.

Dal 10 settembre e per un mese, tramite una piattaforma digitale dedicata, il cliente potrà prenotare un test drive completamente personalizzabile in base ai propri gusti, interessi ed esigenze. S i potrà scegliere il modello Peugeot di interesse, la durata (15- 30 o 45 minuti), la tipologia di percorso (urbano - extraurbano), gli argomenti da approfondire con il consulente di vendita che sarà a sua disposizione per approfondire non solo l'auto, ma anche il suo utilizzo. Sarà possibile anche scegliere la musica da ascoltare durante il test drive, con l'accompagnamento della voce del brand Ambassador Peugeot, Stefano Accorsi.

I modelli interessati sono Peugeot e-208 oppure il Suv compatto e-2008, entrambi 100% elettrici, oppure le ibride plug-in come nuova 308, 308 SW ed il SUV 3008. L'iniziativa è resa possibile dalla partecipazione dei concessionari aderenti all'iniziativa.