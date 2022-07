Kia Niro: due versioni bicolore disponibili solo online

In attesa dei riscontri in termini di vendite, il look moderno e affilato della nuova Kia Niro ha certamente colpito favorevolmente critica e addetti ai lavori.

Tra i suoi elementi distintivi, i tratti del montante posteriore ben integrato con i gruppi ottici sul retro. Una caratteristica rilanciata in occasione dell'introduzione sul mercato della nuova generazione di Niro, con due versioni speciali caratterizzate dalla colorazione bicolore. Sono prenotabili esclusivamente on line accedendo alla sezione "Prenota la tua Kia" del sito di Kia Italia. I clienti potranno scegliere tra la Nuova Niro EV Evolution Bicolor in livrea Mineral Blue, enfatizzata da due fasce laterali High Glossy Black e con montante posteriore in Aurora Black Pearl. Per le varianti HEV e PHEV Evolution Bicolor, invece, l'offerta prevede la livrea Snow White Pearl, fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey. Il design sofisticato del nuovo montante posteriore, per queste edizioni speciali in tinta Aurora Black Pearl e Steel Grey, enfatizza ancora di più lo stile moderno del crossover. Una volta selezionata la versione speciale preferita, il cliente ha due giorni di tempo per recarsi presso il concessionario e finalizzare l'acquisto. In showroom al cliente verranno illustrati i vantaggi del pacchetto di lancio dedicato alla Nuova Niro e, soltanto per coloro che decideranno di prenotare online la versione speciale Plug-in hybrid, sarà previsto anche l'omaggio di un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 euro utilizzabile presso la rete di ricarica DCS in Italia.