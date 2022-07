Audi Quality Plus, usato 'garantito' tra privati

Si chiama Audi Quality Plus il nuovo programma della casa dei quattro anelli dedicato al mondo dell'usato. Con 20 controlli incluse la prova dinamica del veicolo e l'analisi dei componenti maggiormente soggetti a usura, Audi certifica la qualità delle sue auto usate nelle compravendite tra privati, per garantire tanto chi vende quanto per chi acquista.

Il programma di certificazione dell'usato Audi Prima Scelta Plus (APSP) integra le vetture da 0 a 8 anni con percorrenze sino a 150.000 chilometri e prevede una 'radiografia' delle auto, spaziando dalla verifica del chilometraggio al riepilogo della storia manutentiva, base dei prodotti di garanzia dedicati e cardine per la tenuta del valore residuo.

Ora, grazie al nuovo servizio Audi Quality Plus, la casa dei quattro anelli amplia ulteriormente il portafoglio dei prodotti dedicati all'usato includendo la certificazione della qualità delle vetture nelle trattative tra privati. Grazie ad Audi Quality Plus, i possessori di un'Audi usata che vogliano vendere la propria auto autonomamente potranno rivolgersi ai Dealer e Service Partner dei quattro anelli per chiedere una valutazione tecnica della vettura che ne certifichi la qualità.

Il servizio, proposto al prezzo suggerito di 180 euro, prevede 20 controlli incluse la prova dinamica del veicolo e l'analisi dei componenti maggiormente soggetti a usura: una certezza tanto per chi vende quanto per chi acquista. Alla minuziosa analisi della carrozzeria si accompagnano la valutazione funzionale dei gruppi ottici, il check degli interni, la prova del sistema d'infotainment e della connettività, il controllo dell'efficienza della climatizzazione e la verifica della meccanica.

Una volta effettuati i controlli, il concessionario Audi rilascia la relazione tecnica che può essere esibita dal venditore, moltiplicando le probabilità di esito favorevole della trattativa. Nel caso del portale specializzato Subito.it, gli utenti possono contare su di un display dedicato che valorizza ulteriormente la certificazione Audi Quality Plus.