Ford e Ald Automotive insieme per gestione flotte e furgoni

Anche in Italia Ford e Ald Automotive collaboreranno per la gestione di flotte e furgoni. La partnership Ford Fleet Management, già operativa in Regno Unito e Francia, prevede che la Casa dell'Ovale Blu possa proporre alla propria clientela servizi di vario genere e anche prodotti multimarca.

"Ford Fleet Management - chiariscono dalla Filiale italiana della casa automobilistica - si inserisce nel lancio di Ford Pro, il brand globale dedicato ai clienti dei veicoli commerciali per ottimizzare la produttività ed è in grado di offrire, in un'unica piattaforma, soluzioni integrate per servizi di noleggio e gestione delle flotte indipendentemente dal tipo o dalla marca del veicolo".

La nuova divisione, lanciata in collaborazione con la nota realtà operativa nel renting, propone soluzioni integrate di noleggio a lungo termine per aiutare la crescita del business di aziende e privati, ottimizzando l'impiego dei veicoli e riducendo al minimo i tempi per i loro fermi dovuti a manutenzione o riparazioni. Al riguardo, Stefano Contini, Direttore di Ford Fleet Management Italia, sottolinea: "Sappiamo che una mobilità efficiente rappresenta un fattore chiave per il successo delle aziende e dei loro dipendenti. Per questo motivo, offriamo ai clienti soluzioni di noleggio integrate e una gamma di servizi e software applications che consentono una gestione ottimale delle loro flotte, non solo monomarca, a prescindere dal tipo di veicolo che si utilizza, sia esso una vettura o un veicolo commerciale".

I servizi in catalogo spaziano dall'ordine e dal finanziamento del veicolo all'assistenza e manutenzione, sino alla sua sostituzione a fine ciclo di utilizzo, con personalizzazioni in base alle necessità di business della clientela. "La nuova business unit - ha dichiarato Domenico Delicato, General Manager di Italia Ford Credit - ci permetterà di supportare i nostri clienti nell'attività di tutti giorni, offrendo loro soluzioni personalizzate, realizzate 'su misura' per rispondere alle esigenze dei differenti business, con l'obiettivo di accompagnarli agevolmente nella transizione verso una mobilità ecosostenibile che punta su elettrificazione e connettività. Questa nuova iniziativa rafforza ulteriormente la relazione di lungo corso con ALD Automotive che, da oltre 17 anni in Europa, fornisce per l'Ovale Blu la soluzione di noleggio a lungo termine Ford Business Partner".