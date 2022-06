smart #1: già sold-out la Launch Edition in Italia

Anche se non è ancora arrivata sul mercato, parte bene l'avventura in Italia della smart #1, il SUV compatto 100% elettrico chiamato a scrivere una storia di successo nel solco tracciato dall'iconica fortwo. Gli esemplari destinati al mercato italiano,150 dei 1000 previsti nell'edizione limitata Launch Edition, sono andati esauriti a circa un mese dall'avvio delle prevendite.

Sono state, infatti, 173 le richieste di prenotazione raccolte tramite la rete di 27 agenti distribuiti sul territorio, oltre il 15% in più rispetto al contingente previsto per l'Italia. La prenotazione dà la possibilità di confermare l'ordine a settembre in parallelo all'apertura delle vendite. Le smart #1 launch edition saranno le prime ad essere consegnate, a partire da fine gennaio 2023.

Stando agli ordini registrati, 6 clienti su 10 sono clienti smart di lungo corso, in molti casi già proprietari della fortwo.

"Gli slot di prenotazioni della launch edition sono andati sold out nel giro di una settimana, lasciando ai nostri agenti anche una significativa 'wish list' di ulteriori, potenziali clienti a cui siamo grati e per i quali avremo tutte le attenzioni in fase di lancio" ha dichiarato Lucio Tropea CEO di smart Italia srl. "173 front runner che hanno visto la vettura unicamente attraverso i media e ci hanno scelto sulla fiducia. smart è un marchio che negli ultimi 24 anni ha conquistato giorno per giorno la propria reputazione fatta di innovazione, sostenibilità e uno stile unico nel mercato premium. Con smart #1 raccogliamo la fiducia dello smartista di sempre e vogliamo conquistare la fiducia di chi non lo è ancora."