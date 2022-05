Mercedes-Benz Classe T, al via le vendite

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' già ordinabile e sarà disponibile dai primi di luglio la monovolume premium di Mercedes-Benz, Classe T, nella variante cinque posti. Studiata e realizzata per le esigenze delle famiglie e amanti del tempo libero, per la versione a passo lungo, con un massimo di sette posti, bisognerà ancora attendere.

Con la nuova Classe T, la casa di Stoccarda propone una vettura nel mercato multispazio caratterizzata da massimi livelli di comfort. Un modello completamente nuovo che coniuga multifunzionalità e ampi spazi con un equipaggiamento di alta qualità: dal sistema di infotainment MBUX di serie, al freno di stazionamento elettrico, passando attraverso cerchi in lega leggera da 17'' disponibili a richiesta, Keyless go o illuminazione di atmosfera fino agli appoggi degli schienali in rivestimento sintetico e diversi elementi decorativi.

Classe T si fa apprezzare per le sue peculiarità di veicolo poliedrico. Per quanto riguarda la sicurezza: sette airbag di serie e numerosi sistemi di assistenza alla guida. La multispazio premium è stata sviluppata in modo mirato per famiglie e clienti orientati al tempo libero, che desiderano disporre di molto spazio sia nella quotidianità che per le gite del fine settimana, ma che nel contempo non vogliono rinunciare a comfort e stile. I prezzi: da 26.450 europer la versione 160 Executive. Per la 180d Sport il prezzo di listino sale a 30.580 euro. (ANSA).