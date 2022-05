Tonale, conviene salire subito a bordo del nuovo C-suv Alfa

Alfa Romeo Tonale non è solo la massima espressione della capacità della squadra dei tecnici del brand e di Stellantis che hanno lavorato a questo nuovo C-suv di innovare, di adottare le tecnologie più avanzate (come gli NFT Non-Fungible-Token) e di proseguire - nei valori dell'estetica e della dinamica di marcia - la grande tradizione della marca.

Nell'imminenza del suo debutto commerciale (previsto a giugno) stupisce anche per l'architettura che Jean-Philippe Imparato e il suo team hanno realizzato a livello di modalità e opportunità di acquisto.

Per Tonale Hybrid 130 Cv Super è stata varata una iniziativa che ha validità fino al prossimo 31 maggio e che - con il contributo di Alfa Romeo e dei concessionari aderenti prevede a fronte di yn prezzo di listino di 35.500 euro (che scende in promozione a 34.120) 36 rate mensili da 249 euro. Questa offerta di FCA Bank, della durata di 37 mesi con prima rata a 30 giorni, è strutturata con un anticipo di 10.250 euro e una rata finale di 19.792,33 euro pari al Valore Garantito Futuro. Nel costo sono inclusi i servizi Identicode (235 euro), la polizza Pneumatici Plus (87,49), l'assistenza Maximun Care per 1 anno/120.000 km (340,00) e le spese istruttoria (325 + bolli 16).

Questo offerta per Alfa Romeo Tonale Hybrid 130 Cv Super comporta dunque Interessi per 3.756,84 euro e un importo totale dovuto (escluso anticipo) di 28.765,33 euro. In caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista - precisa Alfa Romeo - verrà addebitato un costo di 0,10 euro al km se l'auto dovesse aver superato il chilometraggio massimo di 45.000 km. Il TAN fisso è pari al 5,45%, il TAEG al 7,51%. L'offerta da 249 euro/mese per Tonale Super con motorizzazione 130 Cv affianca quella che giù era stata annunciata nei giorni scorsi, per il modello Tonale Hybrid 130 Cv Edizione Speciale, anch'essa valida fino al 31 maggio 2022.

Per questa versione 'alto di gamma' con una dotazione più che completa l'azienda ha fissato un prezzo promozionale di 39.000 euro, un anticipo di 11.560 euro e - con la stessa durata di 37 mesi con la prima a 30 giorni della precedente offerta - 36 rate mensili da 299 euro ciascuna.

Per Tonale Hybrid 130 Cv Edizione Speciale è stata fissata una rata finale di 21.652,30 euro con un Importo totale dovuto di 28.103,49 euro e gli stessi servizi compresi di Tonale Super. Identico anche il costo di 0,10 euro al km che verrà applicato dopo 37 mesi se l'auto dovesse aver superato il chilometraggio massimo di 45.000 km. Per questa offerta da 299 euro/mese il TAN fisso è pari al 5,45%, il TAEG al 6,78%.