Mercedes nuovo Classe T, è premium anche nei contenuti

Quando arriverà nelle concessiorarie italiane il nuovo Mercedes Classe T verrà proposto con unlistino che parte da prezzi inferiori ai 30mila euro, Iva compresa, e nelle due varianti di equipaggiamento Style e Progressive, quest'ultima destino coloro che prediligono una maggiore personalizzazione.

"Classe T rappresenta il multispazio premium per la famiglia - ha detto ad ANSA Andrea Verdolotti, responsabile marketing, Mercedes-Benz Italia Vans, a margine della presentazione di questo inedito modello a Milano - che coniuga perfettamente stile e confort a flessibilità e accessibilità. È la monovolume ideale per chi ha esigenze di spazio e passioni da coltivare. È una vettura pratica, versatile e innovativa".

In questo panorama Classe T Style viene proposta come sinonimo di design raffinato con un tocco dinamico. Vanta caratteristiche esclusive come i rivestimenti dei sedili cn il materiale sintetico Artico e con microfibra Microcut nera con doppia cucitura decorativa, nonché come gli elementi decorativi su porte e consolle centrale in nero lucido.

Su richiesta, questi elementi decorativi di Classe T Style sono disponibili di color giallo limone opaco e i rivestimenti dei sedili in materiale Artico nero con cuciture decorative bianche a contrasto. Oltre ai pannelli posteriori centrali della porta, anche quelli anteriori presentano il moderno rivestimento sintetico Neotex.

Il tutto è impreziosito da inserti cromati su bocchette di ventilazione, altoparlanti e maniglie delle porte. Il sedile lato guida dispone di un supporto lombare e anche il sedile lato passeggero anteriore è regolabile in altezza. Sul retro, gli schienali dei sedili anteriori presentano pratici tavolini ribaltabili, su cui è possibile poggiare comodamente smartphone e tablet o giocattoli. Caratteristiche esterne della Classe T Style sono le ruote eleganti da 16 pollici con design a 5 razze, nonché i finestrini oscurati del vano posteriore e portellone posteriore.

Con Classe T Progressive Mercedes punta invece ancora di più su eleganza ed equipaggiamento raffinato come dimostra un elemento inconfondibile - tipico degli equipaggiamenti di alta gamma - è costituito dal rivestimento in Neotex con cucitura decorativa a contrasto della parte superiore della plancia portastrumenti.

Il livello Progressive prevede sedili in rivestimento sintetico Artico nero con cuciture decorative bianche ed elementi decorativi in argento opaco su consolle centrale e porte. Inoltre le porte scorrevoli dispongono di alzacristalli elettrici, mentre gli esterni sono caratterizzati da una modanatura cromatica sul portellone posteriore, da cerchi in lega leggera da 16 pollici con design a 10 razze e fari Led High Performance.

Classe T dispone di serie in entrambe le versioni del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con software 'teach-in', display ad alta risoluzione, integrazione per smartphone di Apple Car Play e Android Auto, impianto vivavoce con connessione Bluetooth e la radio digitale DAB e DAB+.

Ugualmente all'avanguardia il sistema di comando intuitivo tramite touchscreen da 7 pollici, i pulsanti Touch Control sul volante con comando, in abbinamento al pacchetto di navigazione opzionale, tramite assistente vocale 'Hey Mercedes'.

Inoltre Classe T propone in primo equipaggiamento, della predisposizione per l'utilizzo di numerosi servizi digitali Mercedes Me Connect, come quelli Remote per l'interrogazione a distanza dello stato del veicolo o la chiusura porte da smartphone. Ulteriore praticità è fornita dalla navigazione con Live Traffic Information e alla comunicazione Car-to-X - con dati in tempo reale - per evitare eventuali code e risparmiare del tempo con idonee modifiche del percorso.