Maserati Grecale, tre versioni con prezzi da 74.470 euro

Da ieri il nuovo suv Grecale è ordinabile attraverso il configuratore online https://www.maserati.com/it/it/shopping-tools/configurator e nelle concessionarie del Tridente di tutti i mercati Emea. Come è stato annunciato nel reveal del 22 marzo le consegne inizieranno in estate. Saranno disponibili tre varianti, contraddistinte da differenti motorizzazioni e con diversi equipaggiamenti e trattamenti estetici.



La gamma si apre con Maserati Grecale GT, una versione - sottolinea la nota della Casa del Tridente - che incarna lo spirito più urban, minimal e contemporaneo del brand. Un suv adatto ai cittadini del mondo, dinamici e curiosi, attenti alle tendenze, ma dallo stile ricercato e personale. Il prezzo parte da 74.470 euro e comprende un lunghissimo elenco di accessori e Adas. Sotto al cofano il 4 cilindri 2.0 Hybrid 48 V da 300 Cv.

Per il lancio Maserati ha scelto il colore Bronzo Opaco, frutto di una ricerca minuziosa. Si tratta di una tinta 'materica', avvolgente e dalla finitura opaca, setosa. E' anche estremamente tecnico e minimal, perfetto per vestire le forme di Grecale Il contrasto con i dettagli cromo satinato lo rende contemporaneo e sofisticato, valorizzandone il carattere forte.

Il look degli esterni è caratterizzato dai cerchi da 19 pollici (opzionali quelli da 20 e 21 pollici), dai paraurti e dalle minigonne in tinta. Le finiture del girovetri e gli inserti della griglia frontale sono in cromo satinato così come sono cromati i due doppi scarichi.

Gli interni riflettono il carattere di Grecale GT, creando un ambiente che trae ispirazione non tanto dal settore automotive quanto dall'interior design, dal mondo dei mobili e dell'arredamento. È sofisticato, inaspettato e non convenzionale. La plancia è caratterizzata da inserto in vera pelle stampata 'saffiano', cioè con la particolare graffiatura che si trova nel mondo della pelletteria di alta gamma. Questa finitura si combina perfettamente con inserti bruniti sulla console centrale e sul pannello porta, entrambi rifiniti con un'insolita lavorazione laser che reinterpreta, in ottica Maserati, l'iconica Maglia Milano, tipica dell'alta gioielleria e orologeria.

I toni scelti sono caldi e avvolgenti: in alternativa all'allestimento Black Leather, si può avere come optional la pelle premium in color cioccolato, greige e nero con cucitura a contrasto. Il volante è in pelle con palette cambio fisse in alluminio.

Maserati Grecale in versione Modena è invece destinato - spiega la nota - a chi possiede un'eleganza innata e senza tempo, per gli sportivi che amano lo sport open air, inteso come mezzo attraverso cui godere al meglio del proprio tempo e del contesto. Il listino parte da 85.200 euro, e prevede il 4 cilindri 2.0 Hybrid 48 V da 330 Cv di potenza. Per Modena è stato previsto come colore di lancio il Grigio Cangiante, un tristrato a interferenza frutto della continua ricerca tecnologica su pigmenti ed effetti. Il fondo chiaro, leggermente ambrato - combinato a una mica fredda tendente all'azzurro - rende questo colore lieve e tecnico, ma non lezioso. L'esterno di Grecale Modena è caratterizzato dai cerchi da 20 pollici con disegno specifico, finiture nero lucido su loghi, splitter frontale, calandra, finiture girovetri e inserti su minigonne. In coda spiccano gli scarichi scuri.

Per caratterizzare l'abitacolo è stato scelto un motivo grafico ricamato e impunturato, che si sviluppa armonicamente su plancia, pannelli e sedili, ispirato ai 'segni' ricorrenti nelle architetture di Luigi Nervi, che movimenta e valorizza le superfici. Il cliente può richiedere gli inserti in Dark Ash Burl, un legno insolito contemporaneo dal tono ingrigito e dalla finitura a poro aperto, che valorizza la tattilità dei dettagli.

Le colorazioni disponibili per i rivestimenti sono energiche ed eleganti: insieme alla classica pelle nera, si può avere un deciso rosso scuro o un ghiaccio, una tonalità luminosa, fresca e leggera.

La Versione Trofeo di Grecale rappresenta il carattere più sportivo di Maserati. Il focus di questo suv - il cui listino parte da 114.950 euro - è esplicitamente sulle prestazioni, senza rinunciare però al confort e alla personalità. Per equipaggiare Grecale Trofeo è stato scelto il nuovo V6 3.0 derivato dal motore Nettuno di MC20, nella variante da 530 Cv.

Questo allestimento, spiega la nota dell'azienda, è adatto a chi ama lo sport inteso come performance e come continua sfida personale. Trofeo esprime la coolness che può emanare un oggetto costruito intorno alla forza dirompente del motore. E ne consegue dunque una ricerca materica che verte sui materiali prestazionali, come la fibra di carbonio esposta, tridimensionale e la pelle perforata combinata a lavorazioni chevron capaci di enfatizzare il dinamismo della vettura.

Nell'abitacolo di Grecale Trofeo le contrapposizioni si fanno forti: gli ambienti neri sono caratterizzati da cuciture a contrasto, gialle o rosse, ma sono disponibili anche nei bicolori nero/dark red e nero/ice. Anche la vernice di lancio Giallo Corse è molto aggressiva e racconta il legame indissolubile tra Maserati e Modena. Questa quadritinta combina i due colori della città (giallo e blu), attraverso la base gialla e una componente mica blu. Gli esterni sono, infine, caratterizzati da cerchi da 21 pollici, scarichi specifici sportivi e inserti in carbonio su paraurti anteriore, posteriore e minigonne.