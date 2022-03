Nuova T-Roc: debutto sul mercato fissato il 26 e 27 marzo

Chiamata a replicare il successo globale della Golf nella fascia dei Suv, la Volskwagen T-Roc è riuscita a ripagare le aspettative grazie al traguardo del milione di esemplari prodotti, ampiamente superato a quattro anni di distanza dal debutto. Con il restyling sono stati alzati i contenuti tecnologici del crossover, rinfrescato anche in alcuni dettagli della carrozzeria.

Gli interni sono ora più moderni e presentano maggiore cura e materiali di qualità superiore. Inoltre, l'equipaggiamento di serie comprende, fra l'altro, fari a LED, strumentazione digitale Digital Cockpit e sistema modulare di infotainment MIB3 predisposto alla navigazione Ready2Discover con App-Connect wireless. Un'inedita struttura degli allestimenti consente ai Clienti di scegliere la Nuova T-Roc più consona alle proprie necessità tra le versioni Life, Style e R-Line. Oltre al cruise control adattivo, le principali novità nell'ambito dei sistemi di assistenza sono il Lane Assist e l'assistente al parcheggio Park Assist di serie su tutta la gamma italiana, nonché la possibilità di avere l'IQ.DRIVE Travel Assist con guida parzialmente automatizzata di livello 2. In Italia, la Nuova T-Roc è proposta con una gamma di motori 100% turbo: a benzina, sono disponibili il 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti e il 1.5 TSI 150 CV con gestione attiva dei cilindri ACT, in associazione a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il Turbodiesel 2.0 TDI SCR è declinato in due potenze, 115 CV con manuale a 6 rapporti e 150 CV con DSG a 7 rapporti. Quest'ultimo motore è disponibile anche con la trazione integrale 4MOTION. I prezzi partono da 26.600 euro.