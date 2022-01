SubaruSafe8, garanzia 8 anni senza limite di chilometraggio

Sull'onda lunga, anzi lunghissima, di una storia di affidabilità e di grandi chilometraggi (non sono poche le auto delle Pleiadi nel mondo che hanno superato 1 milione di km) Subaru Italia ha annunciato una estensione della garanzia per le proprie auto.

Il programma SubaruSafe8 prevede la garanzia illimitata per 8 anni per tutti i nuovi clienti della Casa delle Pleiadi, senza limite di chilometraggio e con una copertura del tipo 'bumper to bumper' cioè che protegge da difetti di tutta l'auto senza esclusioni.

"Con questa iniziativa - ha detto Nicola Torregiani, general manager sales and after sales a margine della presentazione della nuova Forester e-Boxer 4dventure - Subaru si posiziona come brand precursore in termini di customer care, introducendo per primo sul mercato l'estensione di garanzia a 8 anni 'bumper to bumper' a chilometraggio illimitato. Con SubaruSafe8 offriamo ai nostri clienti un servizio davvero unico nel panorama automobilistico, che nasce dall'affidabilità delle nostre auto e che ne esalta la durata e il valore residuo nel tempo, caratteristiche queste che ci contraddistinguono e sono spesso determinanti per la scelta in fase di acquisto".

Da notare che la copertura SubaruSafe8 è legata al numero di telaio, ed rimane quindi valida anche in caso di passaggio di proprietà. Per attivarla non è previsto nessun costo aggiuntivo e l'auto mantiene il valore nel tempo grazie alla possibilità di certificare nel libretto di garanzia la regolare esecuzione dei controlli di manutenzione programmata.