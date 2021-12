Dacia Duster, con Up&Go SUV arriva completo e in tempi brevi

Si chiama UP & GO l'offerta pensata da Dacia per il 'campione di incassi' Duster che ha già conquistato 10 mila clienti. La ricetta è semplice: un veicolo nuovo full optional, ovvero 'UP', consegnato in tempi più rapidi, ovvero 'GO'. Pensata per le versioni 4x2 bifuel benzina/GPL ECO-G 100 e 4x2 Diesel dCi 115, l'offerta UP & GO aggiunge all'allestimento Prestige del SUV di casa Dacia due ulteriori equipaggiamenti di serie come la Multiview Camera, che consiste in quattro telecamere per facilitare le manovre, oltre alla Keyless Entry. La motorizzazione diesel è dotata anche di ruota di scorta.

In Europa, l'offerta UP & GO ha già convinto dieci mila acquirenti in Francia, Germania, Italia e Spagna, alla ricerca di tempi di consegna più rapidi e maggiori equipaggiamenti. Le versioni UP hanno tutto di serie, il cliente dovrà scegliere semplicemente la motorizzazione e il colore della vettura, per facilitare gli scambi tra cliente e venditore e puntare da subito sull'essenziale. I tempi di consegna sono ridotti (meno di 30 giorni, in media, per le prime 4000 consegne) grazie ad un programma industriale e ad un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna. Ad oggi, l'offerta UP & GO già rappresenta più di un quarto degli ordini di Dacia Duster effettuati in Francia, Germania, Italia e Spagna.

"L'offerta UP & GO - ha commentato Xavier Martinet, Direttore Marketing, Vendite ed Operazioni di Dacia - ha riscosso l'unanimità dei consensi dei nostri clienti. Combina i vantaggi dei prodotti e dei servizi con equipaggiamenti apprezzati e la garanzia di una consegna più veloce, che è una delle principali attese dei nostri clienti. Il tutto è semplice ed ingegnoso".