Citroën: da agosto torna l'ecobonus Rottamazione

Con i nuovi fondi del Decreto Sostegni bis torna anche l'Ecobonus Rottamazione di Citroën. In seguito all'approvazione del decreto Sostegni bis, sono stati stanziati nuovi fondi per gli incentivi auto, validi fino al 31 dicembre 2021 e per complessivi 350 milioni di euro, ripartiti in 60 milioni che vanno a rifinanziare gli Ecobonus (acquisto o leasing) per auto con emissioni tra 0 e 60 g/km di CO2, 200 milioni di euro sono destinati all'acquisto o alla locazione finanziaria di auto nuove con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi di CO2. Si aggiungono 40 milioni di euro per l'acquisto di auto usate omologate Euro 6 con contestuale rottamazione di un veicolo vecchio e 50 milioni per acquisto o locazione finanziaria di veicoli commerciali leggeri (entro le 3,5 tonnellate).

In seguito a questa novità, da agosto, anche Citroën rinnova il suo 'Ecobonus Rottamazione', l'iniziativa che estende gli incentivi al 100% della sua gamma, a prescindere dai valori delle emissioni di CO2. L'operazione punta a rappresenta un aiuto concreto nei confronti degli italiani, per accompagnarli nell'acquisto di un nuovo veicolo Citroën. Per quanto riguarda l'acquisto o il leasing di autovetture, gli incentivi Citroën arrivano fino a 8000 euro, a seconda del modello, anche per quelle motorizzazioni con emissioni di CO2 superiori ai 135 gr/km. Gli incentivi riguardano la gamma delle autovetture a partire dalla piccola citycar Citroën C1 fino alla grande monovolume Citroën SpaceTourer, passando da Nuova Citroën C3, Nuova Citroën C4, fino alla gamma SUV, composta da Nuovo SUV Citroën C3 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross.

Gli incentivi Citroën, inclusivi dell'ecobonus statale con rottamazione, possono superare i 10000 euro nel caso di acquisto o leasing di veicoli elettrificati, a seconda del modello.

Rientrano in questa categoria vetture come Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, ë-SpaceTourer, Nuovo ë-Berlingo. Per quanto riguarda l'acquisto o il leasing di Veicoli Commerciali, il marchio francese rafforza gli incentivi statali offrendo un vantaggio complessivo fino a 17000 euro, comprensivo dell'ecobonus statale con rottamazione, a seconda del modello. Sono compresi i Veicoli Commerciali leggeri della gamma Citroen e tutte le autovetture trasformate in autocarro con omologazione N1.