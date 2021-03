Fiat 500 Hey Google tutti i contenuti delle tre protagoniste

La famiglia delle Fiat 500, con 3,5 milioni di unità vendute dal 2007, ha basato il suo successo non solo per quel perfetto mix di design iconico, freschezza e coolness ma anche per essere sempre - grazie alle continue evoluzioni - al passo con la tecnologia. Le tre declinazioni 500 hatchback e cabrio, 500L e 500X si rivolgono evidentemente a differenti tipi di clienti. 500, icona del brand Fiat dal 1957, è la city car per eccellenza e nel 2020, a distanza di 13 anni dal lancio, ha registrato un altro record in termini di market share con una quota del 17,7% in Europa. La 500L è un perfetto Mpv, capace di rispondere a tutte le necessità quando si viaggia in molti.

A sua volta 500X è il crossover 100% italiano, adatto ad ogni situazione. Insieme queste auto sono state capaci di rispondere alle molteplici esigenze del cliente anche attraverso le serie speciali, realizzate in collaborazione con importanti brand che, partendo dalla condivisione di valori e rimanendo fedeli a 500, hanno esplorato diversi ambiti: dalla moda al design, dal lusso alla musica fino alle più recenti incursioni nel mondo della tecnologia. Nel 2018 è stata lanciata la versione speciale Mirror, rivolta a un pubblico sempre attento alla tecnologia, mentre nel 2019, in occasione dei 120 anni di Fiat, è stata presentata la nuova gamma 120°, connessa ed elegante.

Ora è il momento di Fiat 500 Hey Google, che è è equipaggiata con il motore Hybrid da 70 Cv omologato Euro 6D-Final. Oltre che con la livrea specifica bicolore Bianco e Nero lucido, 500 Hey Google può essere ordinata con verniciatura Bianco Gelato, Grigio Pastello, Nero Vesuvio, Grigio Pompei e Azzurro Italia. Di serie i cerchi in lega da 15 pollici, gli interni scuri con i nuovi sedili ad altezza regolabile, il volante sportivo soft-touch con comandi sulle razze e la fascia plancia argento opaco con logo 500 bianco. 500 Hey Google ha di serie Cruise Control, radio Uconnect 7 pollici DAB con Car Play e Android Auto, 6 altoparlanti e Mopar Connect. Disponibile nelle versioni berlina e cabrio, ha un listino che parte da 18.000 euro per la prima e 20.700 per la , seconda.

Anche 500 X, il crossover italiano di Casa Fiat, indossa la livrea bicolore Bianco e Nero Lucido nella serie speciale Hey Google. Esternamente si contraddistingue per i cerchi in lega da 16 pollici, per i fari fendinebbia e per i vetri oscurati che le conferiscono un look metropolitano. All'interno sono nuovi i sedili e il cruscotto argento opaco con logo 500 bianco, il volante soft-touch con comandi sulle razze, il sedile conducente regolabile in altezza e il bracciolo anteriore. Fiat 500X Hey Google è equipaggiata di serie con radio touchscreen Uconnect 7 pollici HD con Car Play e Android Auto, 6 altoparlanti, Mopar Connect, sensori di parcheggio posteriori e i sensori pioggia e crepuscolare. La gamma motori prevede due unità a benzina Euro6D-Final - Firefly 1.0 3 cilindri da 120 Cv e 1.3 4 cilindri da 150 Cv - e i due diesel Multijet, quello 1,3 litri da 95 Cv e quello 1,6 da 130 Cv. Previste anche le tinte Rosso Passione, Bianco Gelato, Grigio Argento, Grigio Moda, Blue Italia e Nero Cinema. Il listino parte da 23.700 euro.

Livrea identica anche per 500L Hey Google, che si caratterizza per il bicolore Bianco e Nero Lucido e cerchi da 16 pollici. L'abitacolo presenta nuovi sedili e cruscotto argento opaco con logo 500 bianco, radio da 7 pollici DAB con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore manuale e Mopar Connect.

La Fiat 500L Hey Google è disponibile con due propulsori Euro6D-Final, quello a benzina da 1,4 litri e 95 Cv oppure il turbodiesel 1,3 Multijet da 95 Cv. Prezzi a partire da 20.950 euro.

Anche per la famiglia delle 500 Hey Google, Leasys società del Gruppo FCA Bank ha studiato soluzioni per permettono un'esperienza di guida in totale libertà, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione e al possesso dell'auto. La formula di noleggio 'pay per use' Leasys Miles è la soluzione più adatta per chi utilizza l'auto con basse percorrenze annuali e vuole godere il piacere di guida senza problemi. Ha una durata di 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. E i primi 1.000 km sono già inclusi nel canone. Il noleggio base può essere arricchito con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative. Tutti i servizi sono gestibili comodamente, anche da smartphone, grazie all'app Umove dedicata.

A sua volta FCA Bank è partner del brand Fiat per supportare il lancio della nuova serie speciale Hey Google. Per 500, 500X e 500L Hey Google sarà possibile beneficiare, durante la fase di lancio, di un vantaggio aggiuntivo presente in tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank. E' pari a 1.500 euro per 500 e 500C ed è invece di 2.000 euro per 500X e 500L. In aggiunta alle formule rateali tradizionali, FCA Bank mette a disposizione un finanziamento che consente di pagare rate iniziali di importo contenuto per i primi 12 mesi, rendendo particolarmente facile accedere al mondo 500. Inoltre, è anche possibile accedere al programma che permette al cliente la possibilità di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, se tenere l'auto pagando la rata finale residua oppure restituirla.