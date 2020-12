Leasys, nuovo portale per noleggio a breve e medio termine

Nasce il portale Leasyrent.com per il noleggio a breve e medio termine. Leasys, società controllata di FCA Bank, ha lanciato il nuovo servizio estendendo in Europa la portata dei servizi di noleggio a breve e medio termine ora completamente gestibili online. Tramite il nuovo portale, attivo a partire dal 21 dicembre, gli utenti avranno la possibilità di prenotare i veicoli in Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio e Olanda. Entro il 2021, il booking online sarà esteso anche agli altri mercati europei in cui Leasys è attiva, ovvero Regno Unito, Polonia, Danimarca e Portogallo.

In aggiunta all'internazionalizzazione dei servizi offerti, il sito Leasysrent.com è stato implementato con una veste grafica e contenuti rinnovati, pensati per venire incontro alle esigenze dei clienti europei e che vanno dalla mappa interattiva, con informazioni specifiche per ogni città in cui il servizio è disponibile, alla sezione 'Special Offers', che raccoglie le migliori offerte disponibili per ogni Paese. In Italia, Francia e Spagna, Paesi in cui Leasys Rent ha una presenza diretta, i servizi di noleggio a breve e medio termine saranno erogati tramite i Leasys Mobility Store, i punti fisici in cui accedere a tutti i servizi di mobilità offerti dalla società. Negli altri Paesi, i servizi saranno resi disponibili tramite la rete ufficiale dei concessionari FCA.