Renault Twingo Electric, facile passare alla nuova mobilità

Nuova Renault Twingo Electric rende davvero accessibile la mobilità 100% elettrica con una proposta che, per caratteristiche e livelli di equipaggiamento, va a coprire una fascia di utenza davvero trasversale e diversificata. Al debutto in Italia Twingo Electric è disponibile con batteria di proprietà a partire da 22.450 euro - escluso Ecobonus e altri incentivi locali - nel livello Zen. In caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 immatricolato prima del 30 dicembre 2010 e sommando gli incentivi statali in vigore e i vantaggi Renault, Twingo Electric è offerta a partire da 11.500 euro oppure a 89 euro/mese. Nel caso di questo finanziamento è richiesto un anticipo di 2.655 euro e 36 rate da 89 euro, con rata finale dopo 3 anni e 30mila km corrispondente al Valore Futuro Garantito di 8.531 euro. Twingo Electric Zen è dotata di serie, fra l'altro, di climatizzatore automatico e del sistema multimediale Easy Link con display da 7 pollici e radio DAB, compatibile con Android Auto ed AppleCarPlay. Twingo Electric Intens - listino di partenza 23.650 euro - aggiunge diversi elementi che ne caratterizzano ancor più la personalità: stripping specifici, griglia calandra anteriore con inserti blu, cerchi in lega da 15'', fari fendinebbia. A questi si aggiungono: Lane Departure Warning, Parking Camera e sistema di navigazione connessa con la possibilità di verificare la disponibilità delle colonnine di ricarica in tempo reale e di programmare un itinerario che tenga conto delle soste per la ricarica con l'EV Route Planner. Infine la serie speciale di lancio, denominata Vibes Limited Edition - listino 24.450 euro - propone la tinta inedita Orange Valencia e si arricchisce di una calandra con inserti bianchi ed è dotata di cerchi in lega da 16 pollici diamantati bianchi con copridadi di color arancione.



Oltre alle possibili scelte cromatiche, la carrozzeria è impreziosita da decorazioni specifiche - che evocano l'idea di vibrazioni (vibes) - composte da linee bianche e grigie oppure arancioni e grigie, in funzione della tinta prescelta. Sono proposte due versioni di stripping, quella 'light' che evidenzia la linea che corre lungo la carrozzeria, e quella 'full' che si estende fino al tetto. Sulle porte posteriori, il monogramma Vibes orna le modanature di protezione laterali come la fibbia di una cintura. L'abitacolo della Twingo Electric Vibes Limited Edition è caratterizzato da disegno con le strisce colorate delle vibrazioni ripreso non solo sulla plancia, ma anche sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Il tutto è completato dalle esclusive soglie porta, dai tappetini e dalla base della leva del cambio color arancione anodizzato.