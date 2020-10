DS, arriva formula Flex&Free su passaggio elettrico-termico

Elettrico o termico? Una nuova formula finanziaria permette di stipulare un leasing a 36 mesi per un veicolo elettrico o ibrido e di passare, dopo 12 mesi e senza costi aggiuntivi ne penali, ad una motorizzazione termica.



Si chiama Free2Move Lease Flex&Free, il nuovo prodotto di noleggio a lungo termine targato DS Automobiles che dà la possibilità al cliente di uscire dal contratto a partire dal dodicesimo mese senza il pagamento di costi di estinzione anticipata con un preavviso di 2 mesi, una garanzia di avere una via d'uscita per quei clienti che nutrono dubbi sulla scelta di aderire ad una proposta standard per via dell'incertezza sul loro futuro personale e lavorativo. Con Flex&Free il cliente DS potrà infatti attivare un contratto di noleggio a lungo termine di 36 mesi avendo la possibilità dopo 12 mesi dalla firma, qualora le sue esigenze dovessero essere cambiate, di poteruscire dal vincolo contrattuale senza alcun costo. Un prodotto finanziario con zero anticipo e zero costi di uscitaall'insegna della massima semplicità, trasparenza e flessibilità. Flex&Free fornisce inoltre la possibilità, sulla gamma E-Tense, di attivare la nuova offerta 'E-Tense First Experience' che, permette al cliente DS di avvicinarsi al mondo delle vetture con la spina senza preoccupazioni. Il cliente finale, dopo aver acquistato un contratto di noleggio a lungo termine per un veicolo DS ibrido o full electric, avrà la possibilità dopo i 12 mesi, qualora dovesse scoprire nell'arco del primo anno che il veicolo con la spina non è in linea con le sue esigenze e necessità quotidiane, di restituirlo e passare ad un modello DS con motorizzazione termica, diesel o benzina,con il relativo ricalcolo della rata.