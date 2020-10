Citroen C5 Aircross Hybrid, 2 versioni per gamma italiana

Due le versioni nelle quali è declinata la gamma di suv C5 Aircross Hybrid in Italia. Si tratta degli allestimenti Feel e Shine.Grazie alla sua tecnologia Hybrid plug-in, con ricarica esterna, Citroën C5 Aircross Hybrid offre la possibilità di beneficiare degli incentivi statali. Un vantaggio che, in base alle diverse Amministrazioni locali, si può sommare, ad esempio, all'accesso alle ZTL gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti. Per quanto riguarda l'acquisto, il prezzo in promozione è pari a 32.900 euro, grazie all'Ecobonus Rottamazione di Citroën di 9.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020. La marca Citroën propone il finanziamento 'Simply with you', disponibile per tutte le motorizzazioni di suv Citroën C5 Aircross, termiche e plug-In Hybrid, che consente al cliente grande flessibilità al momento dell'acquisto.Si tratta di un'offerta che prevede la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze.



Alla scadenza, il cliente potrà scegliere se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità. A partire da ottobre, sulla versione Feel di suv Citroën C5 Aircross Hybrid, è disponibile la formula di finanziamento 'Simply with you', della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 5.000 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 259 euro(TAN 5,49% TAEG 6,46 %), e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 22.424,5 euro. Per i privati, C5 Aircross Hybrid plug-in 225 Ó-EAT8 Feel è disponibile anche con un'offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 4.918 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 euro IVA inclusa.

Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto; Assicurazione 'PSA We Care' (che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso Covid-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine). Per i clienti business, C5 Aircross Hybrid plug-in 225 Ó-EAT8 Feel è disponibile con un'offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.596 euro Iva esclusa e 35 canoni mensili da 279 euro Iva esclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto.