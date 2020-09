Jeep, pienone al porte aperte per conoscere gamma ibrida

Il primo open weekend dedicato a Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe ha fatto registrare un grande afflusso negli showroom del marchio: i modelli pionieri della rivoluzione verde del brand nella regione EMEA, i primi suv Jeep ad adottare la tecnologia ibrida plug-in, hanno suscitato un grande interesse tra i clienti.



Le nuove Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe plug-in Hybrid prevedono una gamma composta da tre allestimenti - Limited, S e Trailhawk - tutti con configurazione a trazione integrale, nuovo cambio automatico a sei marce e, come descritto, due livelli di potenza complessiva: 190 o 240 CV. In più, solo su Compass, è presente anche l'allestimento Business. Numerose le opzioni di personalizzazione, con diverse colorazioni per gli esterni - fino a 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero (disponibili in base al modello) sulla Renegade e 22 sulla Compass. Parallelamente alla nuova propulsione, poi, sono stati implementate tecnologia e sicurezza, grazie a nuove esclusive funzionalità dedicate alla guida elettrica, soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easy Wallbox. Il pubblico ha potuto apprezzare i nuovi suv plug-in Hybrid anche grazie ai numerosi test-drive, eseguiti in totale sicurezza. Il protocollo, ovviamente, non trascura le prove su strada e prevede igienizzazione e pulizia di ogni auto, e protezioni per volante, sedile del conducente, tappeti, leva del cambio e altre superfici di contatto. Il primo weekend di lancio di Renegade e Compass 4xe ha confermato l'interesse che la nuova tecnologia ibrida plug-in sta riscuotendo sul mercato: oltre 1.500 i test drive effettuati tra sabato e domenica nella rete delle concessionarie Jeep, grazie ai quali i tanti clienti hanno potuto apprezzare mano l'eccezionale dinamica di guida garantita dalla tecnologia ibrida plug-in.



Grazie al successo di questo primo 'porte aperte', le concessionarie Jeep hanno deciso di restare aperte tutto il mese di settembre, sabati e domeniche incluse, per permettere a tutti i potenziali clienti di conoscere e di provare su strada le nuove Jeep ibride. In occasione del mese di lancio, Renegade e Compass 4xe vengono offerte rispettivamente a 249 euro e 329 euro al mese, anticipo 5.000 euro, con il finanziamento a 4 anni JeepFlexi di FCA Bank, con cui il cliente potrà decidere quando iniziare a pagare le rate (a 1, 3 o 6 mesi).