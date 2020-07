Hyundai, ok a Maxi Rottamazione a luglio per ripresa mercato

Superare la crisi del settore dopo l'emergenza Covid-19, in attesa dell'entrata in vigore degli incentivi per l'acquisto di auto nuove a partire dal primo agosto, con il conseguente svecchiamento del parco circolante. Questo l'obiettivo della campagna Maxi Rottamazione lanciata da Hyundai a partire da luglio.

Con un bonus di 1.500 euro per i clienti che rottamano un'auto più vecchia di 10 anni, l'iniziativa si affianca a un importante piano incentivi su tutti i modelli, oltre a due inediti bonus per l'acquisto sia per chi guida già una Hyundai (Voucher Loyalty) che per chi compra la prima auto in assoluto (Voucher New Buyer). Tutto per un vantaggio che arriva fino a 9.500 euro rispetto al prezzo di listino.

La Maxi Rottamazione Hyundai è valida per l'acquisto di tutti i modelli - dalla gamma i-Range con nuova i10, i20 e i30, alla gamma green Ioniq, fino alla gamma suv con Kona, Tucson e Santa Fe, disponibili sia nelle motorizzazioni termiche che elettrificate.

Oltre alla Maxi Rottamazione, che si affianca agli sconti dedicati a ogni singolo modello in gamma, Hyundai propone due inediti Voucher con l'obiettivo di premiare i clienti che già guidano le vetture della casa sudcoreana, e quelli che acquistano oggi la prima auto in assoluto.

Grazie al Voucher Loyalty, tutti i clienti già in possesso di una Hyundai (nel proprio nucleo familiare) possono usufruire di uno sconto addizionale, variabile in base al modello prescelto: per i10, i20 e ix20 il bonus vale 500 euro mentre per i30, gamma Kona, Tucson, Santa Fe e Ioniq Hybrid vale 1.000 euro; Kona Electric insieme a Ioniq Plug-in ed Electric garantisce invece un vantaggio di 1.500 euro.

Ai clienti che acquistano una vettura per la prima volta, Hyundai dedica il Voucher New Buyer: un bonus fisso di 500 euro valido su tutti i modelli.

Per scaricare il voucher occorre collegarsi alla pagina promozioni sul sito Hyundai, selezionare la tipologia di Voucher desiderato e inserire nome, cognome, mail, telefono e il proprio showroom Hyundai di preferenza. Il voucher arriverà direttamente via mail e dovrà essere presentato in concessionaria per l'acquisto entro il 31 luglio 2020.

I voucher sono cumulabili alla Maxi Rottamazione Hyundai; inoltre, ulteriori vantaggi vengono garantiti a chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, flessibile e completamente personalizzabile, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l'auto, sostituirla o restituirla.

Infine, grazie alla nuova piattaforma digitale Hyundai Click to Buy Pronta Consegna, è possibile configurare e trovare la propria auto in pronta consegna, localizzando il salone più vicino, con un semplice click.