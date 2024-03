Revival Bob Marley, sono trend le tropical vibes della leggenda del reggae

C'è un grande revival di Bob Marley, la leggenda del reggae. Il biopic Bob Marley: One Love con uno straordinario mimetico Kingsley Ben-Adir nel ruolo del musicista giamaicano nel film campione d'incassi diretto da Reinaldo Marcus Green, realizzato con la supervisione del figlio della star del reggae, Ziggy, che lo ha prodotto insieme a Brad Pitt con la sua Plan B, si riflette anche nella moda e nell'home design.

Non stupisce: Bob Marley è una figura che va oltre la musica, la sua generazione e resiste nel tempo arrivando a parlare anche alla Generazione Z.

Per gli appassionati della sua musica le 'tropical vibes' sono uno stile nell'arredare casa con tanto verde, piante da interni rigogliose come la monstera, la kenzia, il ficus, mobili in legno chiaro e in stile rustico e uso di materiali naturali, come la corda. I mobili sono bassi in altezza, essenziali e a terra non mancano i tappeti con disegni geometrici. Quanto al vestire pantaloni jeans a zampa, colori presi in prestito dalla terra, stile rilassato sono gli outfit del reggae stile.

I luoghi legati alla sua vita, sono nell'isola caraibica con un passato di colonia francese. Ecco i principali per immergersi nello spirito dell’isola di Bob Marley, esplorando i momenti che hanno segnato la vita del cantautore, godendo della vibrante scena musicale e scoprendo la bellezza naturale che offre l’isola.

Dalle spiagge di Montego Bay ai tramonti di Negril

L’itinerario parte proprio dal Sangster International Airport (SIA) di Montego Bay. Qui, infatti, è possibile mangiare nel primo ristorante al mondo con il marchio del cantautore giamaicano, chiamato proprio "Bob Marley - One Love". Si passa poi alle incantevoli spiagge di Montego Bay, con la sua vivace vita notturna e i ritmi caraibici del Margaritaville, sede ogni luglio del Reggae Sumfest. La tappa successiva è Negril, conosciuta come la "perla dei Caraibi. Qui, è possibile ascoltare la migliore musica dal vivo al Rick's Cafè, rigorosamente all'aperitivo per godersi il meraviglioso tramonto che offre ogni sera.

Nine Miles: il villaggio natale di Bob Marley e la sua casa

Il viaggio prosegue nel cuore della Giamaica, a Nine Mile, il pittoresco villaggio incastonato tra le colline di St.Ann, dove il Re del Reggae è nato il 6 febbraio 1945. Qui, tra i sentieri verdi e lussureggianti, i viaggiatori potranno esplorare la casa natale di Bob Marley, un modesto rifugio che conserva intatta l'atmosfera degli anni '40. Il tour raggiunge il Mausoleo dove riposa ancora oggi il suo corpo: una suggestiva chiesetta colorata in stile ortodosso etiope. All'interno del mausoleo, i visitatori potranno immergersi nella commistione profonda tra lo stile musicale di Bob Marley, sviluppatosi dallo ska, fusione delle tradizioni locali, e la fede rastafariana. La visita al Mausoleo, considerato un luogo sacro, è un'esperienza spirituale e sensoriale, richiedendo di camminare a piedi nudi per immergersi completamente nell'energia del luogo. Una galleria dei cimeli dell’artista che, insieme ai musicisti che suonano banjo e percussioni all'esterno, danno vita a un'atmosfera avvolgente al suono del reggae.

Kingston: Hope Road, Trenchtown e il Culture Yard

Da Nine Mile, il viaggio prosegue verso la vibrante Kingston, la capitale della Giamaica, dove la casa al 56 di Hope Road è diventata un museo-santuario che celebra la vita e l'eredità di Bob Marley. Le stanze del museo sono come un diario visivo della sua straordinaria carriera, dalla camicia preferita alla chitarra a forma di stella, ai ritagli di giornale dei tour epici. Il quartiere di Trenchtown a Kingston, luogo di ispirazione per la famosissima "No Woman, No Cry", inoltre, ospita il Culture Yard, una esposizione di memorabilia reggae e rasta, offrendo un'immersione completa nella vita e nella musica di Bob Marley.

Reggae Month e Reggae Sumfest: celebrazioni culturali imperdibili

Gli amanti della musica e del folklore rimarranno affascinati dalle celebrazioni del Reggae Month, un momento dell'anno in cui l'intera Giamaica vibra al suono del reggae. Concerti, festival e eventi culturali dedicati a questo genere musicale permeano l'isola, offrendo ai visitatori un'esperienza unica di immersione nelle tradizioni giamaicane. Il Reggae Sumfest, in programma dal 14 al 20 luglio, è un altro festival musicale immancabile sull’isola: una festa di colori, suoni ed energia positiva che si diffonde dall'alba al tramonto, rendendo ogni giornata un inno alla "felicità", con balli e canti sulla spiaggia, avvolti dai ritmi della musica più bella del mondo.

