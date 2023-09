DYI, tutto sulle nuove tendenze del fai da te creativo

Da qualche anno c’è una nuova sensibilità che guida gli acquisti di abbigliamento e che porta ad allontanarsi dal modello del fast-fashion. «Sempre di più c’è la tendenza a cucire in casa il proprio guardaroba sostenibile – spiegano da GP Consumer, importatore e distributore dei marchi tedeschi per il cucito Prym e Gütermann. – Scelta che porta un numero crescente di amanti di ago e filo ad acquistare tutto il necessario, compresi plotter da taglio e macchinari semiprofessionali per personalizzare i capi, mettere borchie, chiusure o abbottonature particolari».

Un’altra tendenza che va incontro all’ambiente è quella di acquistare abiti usati – un mercato che in Europa vale circa 17 miliardi di euro, cifra che secondo le previsioni di Cross-Border Commerce Europe raddoppierà nei prossimi tre anni – per poi personalizzarli con il DIY. «Per esempio con il ricamo, che prende spunto dai modelli proposti dagli stilisti in passerella, il patchwork o con le diverse tecniche di rammendo creativo» spiegano da Mez Cucirini, brand importatore/distributore di marchi di lana tra cui Lang.

L’attenzione ai materiali utilizzati, recuperati o bio, e al packaging riciclabile si combina poi con le lavorazioni sostenibili. «I filati più richiesti sono quelli tinti a mano, magari da piccoli produttori indipendenti, con coloranti naturali e di origine vegetale oppure quelli undied, non tinti e dalla colorazione totalmente naturale, dal costo più elevato ma di altissima qualità» rilevano da Bettaknit, brand di filati pregiati di lana e cotone.

Effetti particolari, texture pelose e a rilievo

Decorazioni glitterate, fili multicolor o visibili al buio, ricami 3D, filature in rilievo, colori energetici: la tendenza dell’autunno è la ricerca di effetti visivi particolari, non ordinari. Bettaknit rileva un forte interesse verso le texture pelose, i filati artistici o fantasia e processi particolari di lavorazione dei tessuti, come nei filati brushed, dall’effetto spazzolato. Punch needle e tufting, due tecniche che risaltano gli effetti in rilievo, sono una novità in forte crescita soprattutto tra i giovani, spiegano da Mez Cucirini, come pure la ricerca di colori vivaci e brillanti, come il rosso e il magenta, che si confermano colori trainanti di questa stagione, seguiti da altri colori caldi come il giallo e l’arancione. Siser, azienda leader nella produzione di materiali termotrasferibili per applicazioni su tessuti, conferma la tendenza della ricerca di nuovi tipi di decorazione, come l’effetto glitter, metallico e sfocato. Anche Morocolor racconta di una crescente richiesta di acrilici dalle tonalità pastello e metallizzate, come pure di pennarelli tattoo marker, per tatuarsi (temporaneamente) scritte e disegni sulla pelle.

Lo storytelling della creatività

Ai creativi di qualsiasi età, piace raccontare storie attraverso le creazioni handmade: che sia con fotografie ricamate, quadretti di tessuto o abiti personalizzati con simboli, scritte, disegni o iniziali, lo storytelling è una delle tendenze che accomuna i diversi mondi del DIY. Un settore che negli ultimi anni sta investendo molto in comunicazione per raccontarsi alle sue diverse community. «L’incontro con la clientela finale è importante, per ricevere un feedback diretto e poter raccontare in prima persona i nostri colori e come vengono realizzati» aggiungono da Morocolor Italia, che esporta in più di 80 Paesi colori e prodotti per uso didattico e artistico.

«I contenuti più amati in assoluto dalla nostra clientela sono i tutorial che organizziamo in collaborazione con le influencer della creatività» spiegano da GP Consumer. I prodotti usati per raccontare le tecniche creative sono altrettanto importanti e strizzano l’occhio ai giovani: vanno per la maggiore strumenti di lavoro super colorari e dalle forme divertenti, come bottoni e puntaspilli a forma di cuore, ditali con fantasie accese, forbici a pois rosa o verde menta, perfetti per un post o un reel su Instagram.

Ad Abilmente l'autunno della creatività

Quest’autunno gli appassionati di Do It Yourself possono seguire tendenze, materiali e nuovi incontri ad Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che torna con quattro diversi appuntamenti su e giù per la Penisola: si parte con l’appuntamento di Roma, da giovedì 21 a domenica 24 settembre, in Fiera di Roma, per proseguire con le date di Torino (28 settembre-1° ottobre, Lingotto Fiere), Vicenza (12-15 ottobre, quartiere fieristico IEG di Vicenza) e Milano (2-5 novembre, Superstudio Maxi).

Tra laboratori e dimostrazioni live, mostre e contest, materiali, strumenti e novità di prodotto, Abilmente esplora i diversi mondi della creatività, in continua evoluzione e attenti ai temi del presente: primi tra tutti sostenibilità, innovazione e digitale.

