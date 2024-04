Giovani e web, cinque regole contro i rischi della rete

Nella stagione di internet e dei social, ma anche delle fake news e del revenge porn; di un'intelligenza artificiale in grado di sbalordire ma capace anche di manipolare foto e video, addirittura spogliando corpi vestiti, arrivano dal Privacy tour 2024, iniziativa lanciata dal Garante per la protezione dei dati personali e partita da Messina, cinque regole rivolte a giovani e giovanissimi per non cadere nei rischi e nelle insidie della rete. Le ha proposte Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Collegio del Garante, rivolgendosi agli studenti che hanno partecipato alla prima tappa del Privacy Tour. "Tenetele a mente mentre viaggiate nel mondo digitale - ha detto, rivolgendosi ai giovani quasi con un accorato appello - e fatele vostre. Ecco le cinque regole, elencate ancora parlando direttamente ai ragazzi:

NAVIGATE CON PRUDENZA. Prima di cliccare su un link o di condividere informazioni personali fermatevi e riflettete. Chiedetevi se il sito è affidabile e se è proprio necessario condividere quelle informazioni.

PROTEGGETE LA VOSTRA PRIVACY. Utilizzate password sicure e non condividete mai online informazioni sensibili come l'indirizzo di casa o il numero di telefono con degli estranei. Limitate la condivisione di vostre fotografie o di video sui social o nelle chat, soprattutto con degli sconosciuti. Sappiate che oggi ci sono intelligenze artificiali che possono manipolare le foto o i video o addirittura spogliare immagini di corpi che sono vestiti. Ricordate: una volta che qualcosa viene condivisa online può essere difficile eliminarla completamente. Oppure qualcuno potrebbe essersene già appropriato per farvi del male.

SIATE RISPETTOSI. Trattate gli altri online come li trattereste nelle vita reale, e con lo stesso rispetto che voi desiderate per voi stessi. Evitate di partecipare a comportamenti offensivi o di bullismo. Non diffondete mai foto o video per fare del male a qualcun altro. La gentilezza e il rispetto sono fondamentali per costruire una comunità online positiva.

RICONOSCETE IL BULLISMO E DENUNCIATELO. Se voi o qualcun altro conoscete persone che sono vittime di bullismo online non esitate a chiedere aiuto: parlate con un adulto, utilizzate gli strumenti di segnalazione disponibili sulla piattaforma, ad esempio con una segnalazione al Garante privacy, alla polizia postale, alle forze dell'ordine.

IMPARATE A DISCERNERE LE INFORMAZIONI. Con l'enorme flusso delle informazioni online oggi è indispensabile sviluppare un forte senso critico e imparare a distinguere le notizie vere da quelle false. Ricordate che ci sono intelligenze artificiali che possono alterare foto o video e rappresentare persone in situazioni mai avvenute. Cercate sempre delle fonti affidabili, verificate le informazioni prima di condividerle o di crederci".

"Sono consapevole delle sfide che avete davanti - ha concluso Cerrina Feroni, ancora rivolgendosi ai giovani - e voglio incoraggiarvi ad avere fiducia, perché insieme si può fare la differenza" per un web migliore, più positivo e più rispettoso.



