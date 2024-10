DiCaprio a cena a Roma, bodyguard usano laser anti-paparazzo

È stato avvistato mentre cenava ai tavolini all'aperto di un ristorante al centro di Roma, a due passi da via Giulia, e per evitare gli scatti dei fotografi i bodyguard dell'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio hanno utilizzato un laser con una luce accecante per gli obiettivi delle macchine fotografiche.

E' accaduto nella tarda serata del 2 ottobre. Le guardie del corpo si sarebbero prima schierate davanti ai fotografi, tra cui il decano Rino Barillari, e poi avrebbero puntato il laser contro i loro obiettivi. L'attore si è poi spostato all'interno del locale da cui sarebbe uscito con una mascherina chirurgica per coprire il volto. La 'strobe flash light' sarebbe l'ultima trovata dei vip di Hollywood per non essere ripresi.



