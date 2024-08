Troppa vita in piazza, ecco perchè i Bennifer divorziano

Troppa vita in piazza: Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano. Il sito Tmz ha dato i primi particolari sulla richiesta della diva di sciogliere definitivamente l'unione celebrata in pompa magna esattamente due anni fa nella tenuta in Georgia dell'attore.

Ben e JLo stanno ancora litigando sui soldi: inconsueto nel mondo dei vip, non avevano stipulato l'accordo prematrimoniale, accecati dall'amore e forse eccessivamente fiduciosi della tenuta di una love story cominciata vent'anni fa e presto naufragata sotto i riflettori dei media, e di nuovo entrata in crisi all'inizio di quest'anno. "Sono i Liz Taylor e Richard Burton degli anni '20 del 2000", ha titolato con amarezza Variety commentando la fine dell'amore tra la quattro volte sposata JLo e il premio Oscar per Argo, arrivato con Jennifer al secondo matrimonio. La star e' andata in tribunale senza passare per un avvocato, ha appreso Tmz, indicando il 26 aprile come data ufficiale della separazione: giorni in cui lei era a New York a preparare il Gala del Met di cui era madrina e dove poi, il primo lunedì di maggio, si era recata senza il marito.

I Bennifer, come erano stati soprannominati dai media sulla scia di altre coppie celebri di inizio millennio (Brangelina, TomKat), si erano sposati il 16 luglio a Las Vegas: una cerimonia spontanea seguita un mese dopo da un piu' formale scambio di voti. L'assenza del prenup significa ora che ogni profitto degli ultimi due anni entrera' in una cassa comune e questo include i film di lui di questo periodo - Air, Hypnotic, The Instigators e The Accountant 2 - e, per JLo, Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me ... Now e Atlas.

Sarebbe stato proprio il film musicale This is Me...Now, preceduto da un album, relativa tournee' e documentario a corredo a far traboccare il vaso. A differenza di Taylor e Burton, entrambi piu' che felici di mettere in piazza la loro storia d'amore, quando lei a febbraio e' uscita con l'album e il film che analizzavano la vita amorosa della protagonista (20 milioni di dollari tutti di tasca di JLo), per lui sarebbe stato davvero troppo. Ben, che appare brevemente nel documentario intitolato The Greatest Love Story Never Told, non aveva fatto mistero di sentirsi a disagio di tutto questo parlare della sua vita privata.

"Penso che la bellezza, la poesia e l'ironia e' nel fatto che questa e' la piu' grande love story mai raccontata, ma tu ora ci stai facendo sopra uno show", si era lamentato. Da allora le crepe si erano moltiplicate. L'album aveva fatto flop, la tournee' estiva e' stata cancellata in mezzo a "tensioni" nella relazione. Quando in maggio JLo si era presentata sola al gala del Met i fan si erano accorti che da sei settimane la coppia non erano stati fotografati assieme.

Poi la messa in vendita della casa coniugale per 65 milioni di dollari, lui che ne acquista un'altra "da scapolo" vicino all'ex moglie attrice Jennifer Garner e ai tre figli. "Sono mesi ormai che cercano un accordo, ma i negoziati continuano con toni sempre piu' litigiosi", ha appreso Tmz, al punto che ora i due ex innamorati "non si parlano piu' direttamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA